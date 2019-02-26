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Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь приглашает журналистов и блогеров принять участие в творческом конкурсе

27.02.2019 — Разное | Кировец  
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Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь приглашает журналистов и блогеров принять участие в творческом конкурсе

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь приглашает журналистов и блогеров принять участие в республиканском творческом конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации и социальных сетях лесной тематики и деятельности ведомства. Он стартовал 5 февраля и продлится до 6 сентября включительно. Об этом сообщил директор ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» Андрей Цвирко.

Конкурс состоится уже во второй раз. Напомним, в прошлом году его призерами стали 8 авторов (коллективов авторов) республиканских и региональных СМИ. Победителям творческого конкурса были вручены ценные подарочные сертификаты, а также дипломы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

В 2019 году конкурс пройдет по новым правилам. В отличие от предыдущего года он будет состоять из двух этапов: областного и республиканского. Так, журналисты и блогеры, проживающие в районных и областных центрах, должны будут в срок до 15 августа 2019 г. направить свои заявки на участие в конкурсе, а также материалы, вышедшие в период 5 февраля 2019 г. по 14 августа 2019 г. на белорусском или русском языках в государственные производственные лесохозяйственные объединения (на почтовый адрес или по электронной почте). Областные комиссии определят в каждой из номинаций лучших авторов и затем направят их работы для участия в республиканском этапе. В свою очередь материалы от автора либо от коллектива авторов республиканских, городских средств массовой информации, а также блогеров, проживающих в г. Минске, направляются в Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь по адресу: 220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39 либо на электронный адрес konkurs_smi_2019@mail.ru (e-mail конкурса).

Второй этап конкурса – республиканский – состоится с 16 августа по 6 сентября. Конкурсная комиссия путем голосования определит победителей в 6 номинациях:

— «За серию публикаций в интернете» (участвуют авторы материалов, опубликованных на сайтах новостных порталов, информационных агентств и т.д.);

— «За продвижение лесной тематики в социальных сетях» (участвуют авторы аккаунтов в социальных сетях, активно освещающих жизнь лесной отрасли);

— «За лучший материал на радио и телевидении» (участвуют авторы сценариев теле-, радиопрограмм);

— «За лучший фото- и (или) видеоматериал» (участвуют авторы опубликованных, вышедших в эфир фото- и (или) видеоматериалов);

— «За лучшее освещение лесной тематики в печатных средствах массовой информации» (участвуют авторы печатных публикаций в районных, областных и республиканских СМИ);

— «За многолетнее и эффективное сотрудничество» (участвуют редакции районных, областных и республиканских печатных и электронных СМИ).

Более подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларуси. Победители творческого конкурса будут награждены в сентябре во время торжественного празднования Дня работников леса.

 
Теги: Минск
 
 
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