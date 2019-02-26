1 марта в деревне Кирово пройдёт рок-концерт





В эту пятницу в Кировском СДК пройдёт концерт-акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Под девизом «Рок против наркотиков!» выступят слуцкие группы Доктор Джокер, Traffic City и Точка возгорания.

На концерт приглашают всех неравнодушных к проблемам наркомании, алкоголизма и просто любителей рок-музыки.

Мероприятие начнётся 1 марта в 19:00. Стоимость билета - 3 рубля.



Slutsk-Gorod.by

Фото: pixabay.com