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1 марта в деревне Кирово пройдёт рок-концерт

27.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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1 марта в деревне Кирово пройдёт рок-концерт

В эту пятницу в Кировском СДК пройдёт концерт-акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Под девизом «Рок против наркотиков!» выступят слуцкие группы Доктор Джокер, Traffic City и Точка возгорания. 

На концерт приглашают всех неравнодушных к проблемам наркомании, алкоголизма и просто любителей рок-музыки.

Мероприятие начнётся 1 марта в 19:00. Стоимость билета - 3 рубля. 


Slutsk-Gorod.by
Фото: pixabay.com

 
 
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В эту пятницу в Кировском СДК пройдёт концерт-акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Под девизом «Рок против наркотиков!» выступят...
 
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