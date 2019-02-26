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1 марта в деревне Кирово пройдёт рок-концерт
27.02.2019 — Разное | Слуцк Город
В эту пятницу в Кировском СДК пройдёт концерт-акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Под девизом «Рок против наркотиков!» выступят слуцкие группы Доктор Джокер, Traffic City и Точка возгорания.
На концерт приглашают всех неравнодушных к проблемам наркомании, алкоголизма и просто любителей рок-музыки.
Мероприятие начнётся 1 марта в 19:00. Стоимость билета - 3 рубля.
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В эту пятницу в Кировском СДК пройдёт концерт-акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Под девизом «Рок против наркотиков!» выступят...
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