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Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Защитников Отечества

27.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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В преддверии 23 февраля в спортивном зале ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района» прошел турнир по мини-футболу среди мальчиков и девочек 2011-2012 гг.р, посвященный Дню Защитников Отечества.

Необычным участником соревнований стала девичья команда «ФЕНИКС», которая в этом году впервые будет участвовать в первенстве Республики Беларусь по футболу.

По регламенту после каждой игры пробивались пенальти. Было много ярких моментов и эмоций, счастья от побед и грусти от поражений.

Организаторы турнира, директор ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района» Александра Герасенко и директор ГУ «ДЮСШ Дзержинского района» Михаил Юркевич заверили, что турнир станет традиционным и будет собирать под свои знамена еще больше юных спортсменов.




 
 
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В преддверии 23 февраля в спортивном зале ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района» прошел турнир по мини-футболу среди...
 
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