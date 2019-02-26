Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Защитников Отечества

В преддверии 23 февраля в спортивном зале ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района» прошел турнир по мини-футболу среди мальчиков и девочек 2011-2012 гг.р, посвященный Дню Защитников Отечества.

Необычным участником соревнований стала девичья команда «ФЕНИКС», которая в этом году впервые будет участвовать в первенстве Республики Беларусь по футболу.

По регламенту после каждой игры пробивались пенальти. Было много ярких моментов и эмоций, счастья от побед и грусти от поражений.

Организаторы турнира, директор ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района» Александра Герасенко и директор ГУ «ДЮСШ Дзержинского района» Михаил Юркевич заверили, что турнир станет традиционным и будет собирать под свои знамена еще больше юных спортсменов.











