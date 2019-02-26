Дороги в Пинском районе будут ремонтироваться в порядке очерёдности



Картина комфортной жизни в деревне либо агрогородке, как мозаика, складывается

из множества деталей. Здесь должны быть и детский сад для ребенка, и школа, и клуб, куда можно сходить на праздник всей семьей, и ФАП или больница, где своевременно окажут помощь, и благоустроенное жилье, и много чего еще. Связующим же звеном между этими пунктами являются дороги.

Транспортная доступность и благоустроенность населенного пункта – залог экономической стабильности сельскохозяйственных и иных предприятий, расположенных в деревне, желания людей жить и работать на селе.





В прошлом году мы писали о сданных в эксплуатацию дорожных объектах – в городском поселке Логишин. Там были реконструированы улицы Ленина, Томилова, Андриевича и другие. Жители поселка благодарят районные власти и не нарадуются происходящему: новые дороги есть новые дороги, можно с комфортом и проехать, и пройти.

В минувшем году все выделенные на текущий ремонт и содержание улиц сельских населенных пунктов, текущий, капитальный ремонты и содержание автомобильных дорог средства были освоены в полном объеме.

В ДРСУ-104, которое занималось этими всеми вопросами, называют израсходованные суммы:

текущий ремонт и содержание улиц – 1 007,2 тысячи рублей,

текущий ремонт автодорог – 1 819,921 тысячи рублей,

капремонт – 996,744 тысячи рублей,

содержание автодорог – 1 126,135 тысячи рублей.

Тем не менее, стоящие перед дорожниками задачи своей актуальности не теряют. Для перевода 356 километров улиц с грунтовым покрытием в улицы с гравийным необходимо 23 702 тысячи рублей. Также требуют ремонта 22 километра улиц с уже имеющимся гравийным покрытием – для этого надо 1 546 тысяч рублей. Ждут своей очереди 12 километров асфальтированных улиц, на их ремонт требуются средства в сумме 1 234 тысячи рублей.





В прошлом году в ДРСУ-104 поступило 77 обращений граждан по вопросам ремонта улиц и дорожного покрытия. 34 обращения были удовлетворены (а это немалый объем работы дорожников!), а по 43 обращениям люди получили вразумительные ответы о невозможности проведения ремонта ввиду недостаточного финансирования. В то же время в ДРСУ-104 поступило 93 поручения из районного исполнительного комитета по вопросам ремонта улиц, из которых 48 выполнены. Остальные ждут своей очереди в связи с ограниченным финансированием.

Сегодня Пинским ДРСУ-104 разработан перечень улиц сельских населенных пунктов района для включения в Программу текущего ремонта на 2019-2020 годы. Согласно этому перечню, необходимо произвести текущий ремонт 24 сельских улиц общей протяженностью 14,193 километра на сумму 2 943,4 тысячи рублей. В нынешнем году планируется ремонт 9,493 километра улиц на сумму 1 203,4 тысячи рублей. На 2019 год на эти цели уже выделено 797,5 тысячи рублей. Внимательный читатель поймет, что ремонтироваться улицы будут, но, опять же, все в порядке очередности.

Еще несколько цифр для сведения. На 2019 год на текущий ремонт районных дорог выделено 1 149,893 тысячи рублей, на капитальный – 1 455,035 тысячи, на их содержание – 979,795 тысячи рублей. Есть еще такая статья расходов, как содержание паромных переправ. Сюда выделено 160 тысяч рублей. Особенно это актуально в связи с закрытием на реконструкцию моста через Пину – районным дорожникам предстоит «освежить» подъездные пути к переправам в Кончицах и Домашицах, где будет осуществляться объезд.

По календарю на дворе зима, но погода дает возможность дорожникам производить запланированные работы. В настоящее время рабочие Пинского ДРСУ-104 проводят текущий ремонт автодороги Почапово – Кудричи – Площево – Курадово, где за январь уже освоена 71 тысяча рублей. В феврале работы планируют завершить. С тем чтобы перебросить силы на новый объект.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.