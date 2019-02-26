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У Мингорисполкома пока нет денег для реконструкции и реставрации Осмоловки

27.02.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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У Мингорисполкома пока нет денег для реконструкции и реставрации Осмоловки сообщает БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Проекта я не видела, но знаю, что пока ничего там делаться не будет. Денег на реконструкцию и реставрацию пока не выделяется. Решение о присвоении кварталу статуса историко-культурных ценностей недавно вступило в силу. То есть никаких попыток сейчас там преобразовать предприниматься не будет, — рассказала главный специалист отдела исторической застройки и благоустройства комитета архитектуры и градостроительства Светлана Борисевич.

Замначальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир пояснила, что дома, которые входят в микрорайон, теперь находятся под охраной, под охраной их архитектурная особенность.

— Уверяю, что не будут сноситься дома, у которых даже только фасады находятся под охраной, — заверила она.

Столичная Осмоловка включена в зону охраны зданий, которым присвоен статус историко-культурных ценностей третьей категории, на основании постановления Минкультуры № 68. Документ, подписанный министром Юрием Бондарем 12 ноября 2018 года, 15 января был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документом утвержден перечень зданий с охранным статусом и проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей в пределах улиц Старовиленская — Киселева — Богдановича — проспекта Машерова — улиц Чичерина — Киселева — Куйбышева — Пашкевич — Богдановича — Коммунистическая.

Непосредственно дома в Осмоловке историко-культурной ценностью не стали, но они расположены в охранной зоне застройки, признанной ценностью.

Осмоловка — район исторического центра города, представляет собой два небольших квартала, ограниченных улицами Коммунистическая, Куйбышева, Киселева и Богдановича и разрезанных улицей Чичерина. Спроектировал район, который строился с конца 1940-х до начала 1950-х годов, минский архитектор Михаил Осмоловский для высокопоставленных чиновников, сотрудников штаба Белорусского военного округа.

 
 
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Решение о присвоении кварталу статуса историко-культурных ценностей недавно вступило в силу. Но денег на реставрацию и реконструкцию пока не выделяется
 
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