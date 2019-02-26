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На трассе М6 под Минском Skoda влетела под фуру, есть погибшие
В районе 10-го километра трассы М6 Минск — Гродно легковушка врезалась в фуру, по меньшей мере один человек погиб. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Как рассказала официальный представитель Минского областного управления
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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