На трассе М6 под Минском Skoda влетела под фуру, есть погибшие

В районе 10-го километра трассы М6 Минск — Гродно легковушка врезалась в фуру, по меньшей мере один человек погиб. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Как рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, сообщение об аварии поступило спасателям 27 февраля, в 15.54. Работники МЧС при помощи специнструмента проводили деблокировку пассажира легковушки. Медики констатировали его смерть.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)