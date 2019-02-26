Ушачские спасатели вошли в тройку сильнейших на чемпионате по волейболу среди работников МЧС области

Валейбалісты ўзялі “бронзу”

У тройку мацнейшых увайшлі выратавальнікі Ушаччыны на сёлетнім чэмпіянаце па валейболе сярод работнікаў МНС вобласці. Яны прайшлі праз усе адборачныя этапы, адзін з якіх праводзіўся на базе фізкультурна-аздараўленчага комплексу “Юнацтва-Ушачы”, і выйшлі ў фінал, які адбыўся на мінулым тыдні ў Сянно. У выніку ўшачане занялі трэцяе месца сярод 19 раённых аддзелаў па надзвычайных сітуацыях. Гонар каманды на спаборніцтвах абаранялі Дзмітрый Цюкала, Віталь Карэйша, Мікалай Шустроў, Мікалай і Руслан Басуевы, Ілья Крывапушчанка, Андрэй Казьянін.