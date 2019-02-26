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В лабиринте профессий

27.02.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Сегодня в обществе появились новые профессии, новые требования к квалификации уже известных профессий, изменился рынок труда. В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос формирования и развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям современного мира.

 

Актуально поэтому обновление работы по профориентации в школе. Никто не будет спорить с тем, как важно помочь ребенку сделать правильный выбор профессии в будущем, определить свое место в жизни и трудовой деятельности.
Примечательно то, что в Неделе профориентации участвуют уже не только старшеклассники, но даже учащиеся начальной школы.
Наверное, кто-то обязательно спросит, не рано ли. Современные педагоги и психологи уверены, что база к профессиональному самоопределению должна закладываться на стадии конкретно - наглядных представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста.
Не будет ли ребенок перегружен лишней информацией? Так ведь дети ежедневно наблюдают, как работают окружающие их люди, в частности, родители, какие действия они при этом выполняют.

В лабиринте профессий

Порассуждаем: что в этом смысле можно сформировать у представителей младшего школьного возраста? Например, любовь и добросовестное отношение к работе, понимание роли труда в жизни человека и общества. Вы согласны?
Школьное сообщество взяло на себя ответственность развивать у учащихся интерес к миру профессий с первых лет обучения.
А что для этого нужно? Необходимы люди, которые неформально подошли бы к этой работе, смогли заинтересовать детей и помочь им сориентироваться в лабиринте предложенных жизнью и временем профессий. Да и педагогический такт необходим, и знание психологических особенностей младших школьников.
Не менее важной является эмоциональная насыщенность занятий.
Тут уж фантазия не имеет границ: игры, активизирующие методики, примеры из жизни, музыки, литературы, наглядные пособия, фрагменты из художественных и мультипликационных фильмов.
Наверняка с этим согласны создатели мультсериала "В мире профессий". Помните, там еще песенка есть:
Все профессии нужны,
Все важны и служат людям.
И вы когда-нибудь должны
Выбрать ту,
что вашей будет!

В лабиринте профессий

- Невозможно показать мультфильмы о каждой профессии, - скажете вы.
Конечно: получились бы десятки тысяч мультфильмов.
Поэтому профессии, представленные в мультсериале, хоть и охватывают все типы: инженерные, рабочие, востребованные, социальные, экстремальные, алгоритмические, творческие и так далее, - представлены по отраслям. И через одну профессию можно рассмотреть аналогичные как по взаимосвязи внутри отрасли, так и по схожим наборам качеств, компетенций, типов.
Этот мультфильм-песенка вспомнился потому, что в нем упоминаются известные, традиционные, широко распространенные профессии, а наряду с ними - новые, необычные профессии.
Обо всем этом мы узнали, посетив Ивьевский ясли-сад-начальную школу, побеседовав с директором Александром Александровичем Романюком, заместителем директора по основной деятельности Анной Чеславовной Попроцкой, учителем Ириной Павловной Сенюк.
Мы уже не раз писали о том, какой интересной насыщенной жизнью наполнено школьное пространство.
Сегодня, зайдя в помещение, "споткнулись" о "школьный забор". Не забор в прямом смысле этого слова, а школьный забор "В будущем я мечтаю стать". В школе проходит Неделя профориентации.

В лабиринте профессий

Конечно, мы не преминули заглянуть в классы. В гостях у ребят - интересные люди: Сергей Шаталов, Татьяна Соляник.
Татьяна, известная в Ивье рукодельница, проводит мастер-класс, рассказывая о тонкостях своего мастерства.
А вот Сергей привез детям личную коллекцию космических камней. Да-да! Вы не ослышались! Ценные метеориты есть в белорусской земле, а Сергей находит их фрагменты. Кстати, цена одного фрагмента может составлять сотни и даже тысячи долларов. В настоящее время собрание метеоритного вещества уже приобрело научную ценность. Об этом и рассказывает детям коллекционер, не забывая обратить их внимание на уникальность и небывалую красоту, магическую привлекательность и теплоту странных камней.
Нас также попросили представить профессию журналиста учащимся начальных классов. Как можно отказаться?! Так ребята узнали историю профессии, чем занимаются представители СМИ, как они рассказывают о наиболее значимых и важных событиях, как готовятся к предстоящему рабочему дню, что должны уметь. Вместе с детьми мы провели в игровой форме пресс-конференцию, взяли интервью. А в конце занятия с радостью для себя отметили, что несколько ребят изъявили желание в будущем стать журналистами.
Убедились на практике, что подобные уроки ненавязчиво пробуждают искреннее любопытство и интерес к профессии или отрасли. И потом уже не нужно много говорить о ее нюансах и преимуществах.

И. Холяво.
Фото С. Зенкевича.

 
 
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Сегодня в обществе появились новые профессии, новые требования к квалификации уже известных профессий, изменился рынок труда. В настоящее время все большую...
 
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