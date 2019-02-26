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Прогноз по валютам на март: стоит ли торопиться с покупкой долларов?

27.02.2019 16:33 — Разное | Myfin  
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Прогноз по валютам на март: стоит ли торопиться с покупкой долларов?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В марте рубль отыграет январские потери

Прогноз по валютам на март: стоит ли торопиться с покупкой долларов?

Несмотря на то, что существует ряд серьезных рисков для белорусского рубля в долгосрочной перспективе, предполагаю, что в марте белорусский рубль продолжит укрепляться.

У нас было зафиксировано заметное падение рубля в январе, в какой-то момент оно достигало почти 3%, если ориентироваться на корзину и отсчитывать с начала года. На текущий момент, как мы с вами и предполагали, часть потерь отыграна: рубль с начала года ослабел на 1,7%. Думаю, что в марте есть шансы еще какую-то часть из этих потерь отыграть.

Проблемы, которые могут возникнуть у рубля, видятся более ощутимыми во второй половине календарного года. Это можно связать с некоторой сезонностью.

 
 
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В последние недели белорусский рубль показывает рост, правда, в начале года он существенно упал. Что будет с ним, а также с иностранными валютами в марте?
 
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