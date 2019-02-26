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6 апреля большая конференция по ивент маркетингу EVENT MARKETING CONFERENCE в Минске

27.02.2019 16:40 — Разное | Myfin  
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6 апреля большая конференция по ивент маркетингу EVENT MARKETING CONFERENCE в Минске
EVENT MARKETING CONFERENCE в Минске

Научим делать ход единорогом!

Занимаешься организацией мероприятий? Хочешь поднять свой уровень мастерства? Приходи на Event Marketing Conference, где топовые спикеры из ивент индустрии поделятся своими кейсами, лайфхаками и секретами.

Спикеры конференции:

  • ДЕНИС ТРУСИЛО. Креативный директор Pocket Rocket, режиссер, основатель FSP FESTIVAL. 

Тема: Креатив в ивентинге. Как креатив помогает спонсорам, собирает аудиторию и приносит прибыль организатору. Кейс-истории на примере FSP FESTIVAL, EMERGE, HAVANA CLUB SUMMER PARTY.

  • ИГОРЬ КОЛЬЧЕНКО. Директор пиар агентства «Сетте».

Тема: Продвижение с нуля. Как начинались A-Fest, Минский полумарафон, Тбилисоба, Большой британский фестиваль и #Пронебо. Кейсы пиар-студии Sette

  • ИЯ КОЛОМЕНЦЕВА. Директор TERRA GROUP Special Projects.

Тема: «Ивент для внешнего бренда: 3 проекта в 1»

  • АНДРЕЙ ЭЗЕРИН. PR-директор агентства EZERIN.COM

Тема: Как сделать СМИ партнерами вашего события/кейсы разных лет агентства EZERIN COM по взаимодействию с прессой. Коммуникационный консультант Андрей Эзерин.

  • МИЛА КОТКА. Создатель и продюсер первого в Минске фестиваля стрит-арта Vulica Brasil

Тема: Как мобилизировать пол-Минска на создание стрит-арта и улучшение города. Как привести Бразилию в Беларусь. Опыт организации международного двухнедельного фестиваля.

  • АНАСТАСИЯ ЗМИТРОВИЧ-КЛЕПАЦКАЯ. Начальник службы планирования и маркетинга "Новое радио".

Тема: Как выбрать информационного партнера и использовать его по максимуму.»

 
Теги: Минск
 
 
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Занимаешься организацией мероприятий? Хочешь поднять свой уровень мастерства? Приходи на Event Marketing Conference, где топовые спикеры из ивент индустрии поделятся своими...
 
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