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С 1 марта на территории Гродненской области установлен запрет на лов щуки
27.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Заканчивается февраль - весна не за горами и с каждым днем все ощутимее её приближение. Для большинства обитателей наших рек и озер - весна – время нереста. Раньше других видов рыб нерест наступает у щуки. Щука откладывает икру в прибрежных зонах водоемов и в поймах рек, при этом становясь беззащитной перед человеком.
Браконьерский вылов каждой нерестовой особи, приводит к изъятию из водоема десятков тысяч икринок, и поэтому вред, причиненный окружающей среде по каждой незаконно изъятой особи, предъявляется в тройном размере (для щуки он составит 9 базовых величин - 229 рублей 50 копеек за одну особь).
Напоминаем, что до 31 марта действует запрет на лов сома, а 28 февраля заканчивается запрет на лов налима обыкновенного.
Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 32674.
В.Н. СЕЛЯВКО, старший госинспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.
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Заканчивается февраль - весна не за горами и с каждым днем все ощутимее её приближение. Для большинства обитателей наших рек и озер - весна – время нереста. Раньше...
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