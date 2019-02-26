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С 1 марта на территории Гродненской области установлен запрет на лов щуки

27.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Заканчивается февраль - весна не за горами и с каждым днем все ощутимее её приближение. Для большинства обитателей наших рек и озер - весна – время нереста. Раньше других видов рыб нерест наступает у щуки. Щука откладывает икру в прибрежных зонах водоемов и в поймах рек, при этом становясь беззащитной перед человеком.

С 1 марта на территории Гродненской области установлен запрет на лов щуки
В связи с этим, для создания наиболее благоприятных условий, Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, с 1 марта по 15 апреля на территории Гродненской области установлен запрет на лов щуки. В этот период время ловить щуку запрещено, случайно попавшуюся на крючок рыбу необходимо отпустить обратно в водоем. Сроки запрета на лов щуки не переносятся и не меняются в зависимости от погодных условий.

Браконьерский вылов каждой нерестовой особи, приводит к изъятию из водоема десятков тысяч икринок, и поэтому вред, причиненный окружающей среде по каждой незаконно изъятой особи, предъявляется в тройном размере (для щуки он составит 9 базовых величин - 229 рублей 50 копеек за одну особь).

Напоминаем, что до 31 марта действует запрет на лов сома, а 28 февраля заканчивается запрет на лов налима обыкновенного.

Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 32674.

В.Н. СЕЛЯВКО, старший госинспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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Заканчивается февраль - весна не за горами и с каждым днем все ощутимее её приближение. Для большинства обитателей наших рек и озер - весна – время нереста. Раньше...
 
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