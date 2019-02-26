НАПОМИНАЕМ! При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители должны уступить дорогу

Уважаемые граждане Сморгощины! Вы неоднократно становились свидетелями того, что пожарные автомобили, движущиеся по городу с включенной световой и звуковой сигнализацией, останавливаются на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.



Это обязательное требование предусмотрено руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием специального автотранспорта.

Однако напоминаю вам, что в соответствии с Правилами дорожного движения Республики Беларусь при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству, а пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги.

Поэтому при движении по городу будьте внимательными, соблюдайте Правила дорожного движения Республики Беларусь, обеспечивая беспрепятственный проезд транспортных средств оперативного назначения.

Возможно, специальные службы едут на помощь к вашим знакомым, родным и близким.

Денис МИНКО, начальник Сморгонского РОЧС.

Фото из архива сайта.