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В Канаде забыли запереть продуктовый магазин. Его так и не ограбили - покупатели просто оставляли деньги на кассе
Фото: kingstonist.com
В разговоре с местным изданием Kingstonist очевидец рассказал о встрече с одним из покупателей, который как раз выходил из пустого «Food Basics» (на месте не было ни охранников, ни сотрудников магазина). В руках у него было две банки помидоров черри. Незнакомец просто забрал их, оставив пять долларов на кассе.
Собеседник издания все же вызвал полицию. Как оказалось, за весь день из магазина ничего не украли. Хотя могли бы!
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В Канаде забыли запереть продуктовый магазин. Его так и не ограбили - покупатели просто оставляли деньги на кассе
За весь день из магазина ничего не украли. Хотя могли бы!
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