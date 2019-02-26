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В Канаде забыли запереть продуктовый магазин. Его так и не ограбили - покупатели просто оставляли деньги на кассе

27.02.2019 16:02 — Разное | UDF  
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Фото: kingstonist.com
В феврале в Канаде отмечают День семьи — многие магазины в этот день не работают. Тем не менее, двери продуктового магазина «Food Basics» в городе Кингстон оставались открыты. Все потому что их случайно забыли запереть!

В разговоре с местным изданием Kingstonist очевидец рассказал о встрече с одним из покупателей, который как раз выходил из пустого «Food Basics» (на месте не было ни охранников, ни сотрудников магазина). В руках у него было две банки помидоров черри. Незнакомец просто забрал их, оставив пять долларов на кассе.

Собеседник издания все же вызвал полицию. Как оказалось, за весь день из магазина ничего не украли. Хотя могли бы!

 
 
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