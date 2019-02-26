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"Зарплата меньше 600 рублей - это неправильно". Власти волнует региональное неравенство

27.02.2019 15:41 — Разное | UDF  
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Фото: babruysk.by
Тема регионального развития очень важна — здесь отмечается неравномерность развития, проблемы с занятостью и зарплатами. Об этом заявил первый вице-премьер Александр Турчин, открывая очередное заседание Совета по развитию предпринимательства.

«По некоторым районам все не очень хорошо. Зарплата меньше 600 рублей — это неправильно», — подчеркнул Турчин, отметив два направления — активизировать существующий бизнес на территории этих районов, активизировать и привлечь туда бизнес из крупных городов.

Он обратил внимание на то, что в стране есть районы с уровнем дотационности 80%, причем половина от остальных 20% — подоходный работников бюджетных организаций. «То есть экономическая активность близка к нулю», — признал первый вице-премьер.

Член Совета Жанна Тарасевич обратила внимание на низкую заинтересованность местных органов власти. При этом 115 регионов в стране – дотационные и стимулов работать лучше фактически нет. Хотя подходы к дотациям меняются, и это должно сработать, уточнил Турчин. Он отметил, что готовятся изменения, предполагающие поощрение местных властей за успехи работы бизнеса в твоем регионе.

Она также отметила, что микропредприятия и ИП составляют около 87% структуры малого бизнеса. «А микроорганизации — это 3−4 работника, то есть об инновационности рабочих мест говорить не приходится». Принятые в последнее время меры по раскрепощению деловой активности привели к тому, что в стране зарегистрировалось 15,4 тысячи самозанятых. «Это хорошо, но это фактически выход из тени. А что дальше?» — задала риторический вопрос эксперт.

Среди негативных тенденций Жанна Тарасевич назвала сокращение на 1−3 процентных пункта в год числа средних предприятий. «То есть ИП и микропредприятия не растут», — пояснила она.

Эксперт также обратила внимание на проблему социального иждивенчества. «Люди ждут: «Пообещали попиццот, так дайте. Еще немного украду, и не надо ничем рисковать». При этом, отметила Тарасевич, молодежь из районов уезжает и развивать бизнес некому.

 
 
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Тема регионального развития очень важна — здесь отмечается неравномерность развития, проблемы с занятостью и зарплатами, заявил вице-премьер.
 
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