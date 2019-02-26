"Зарплата меньше 600 рублей - это неправильно". Власти волнует региональное неравенство

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подчеркнул Турчин, отметив два направления — активизировать существующий бизнес на территории этих районов, активизировать и привлечь туда бизнес из крупных городов.Он обратил внимание на то, что в стране есть районы с уровнем дотационности 80%, причем половина от остальных 20% — подоходный работников бюджетных организаций.— признал первый вице-премьер.Член Совета Жанна Тарасевич обратила внимание на низкую заинтересованность местных органов власти. При этом 115 регионов в стране – дотационные и стимулов работать лучше фактически нет. Хотя подходы к дотациям меняются, и это должно сработать, уточнил Турчин. Он отметил, что готовятся изменения, предполагающие поощрение местных властей за успехи работы бизнеса в твоем регионе.Она также отметила, что микропредприятия и ИП составляют около 87% структуры малого бизнеса.Принятые в последнее время меры по раскрепощению деловой активности привели к тому, что в стране зарегистрировалось 15,4 тысячи самозанятых.— задала риторический вопрос эксперт.Среди негативных тенденций Жанна Тарасевич назвала сокращение на 1−3 процентных пункта в год числа средних предприятий.— пояснила она.Эксперт также обратила внимание на проблему социального иждивенчества.При этом, отметила Тарасевич, молодежь из районов уезжает и развивать бизнес некому.