

Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Во время прений прокурор Николай Тишкевич восстановил ход конфликта, опираясь, по мнению защиты, лишь на показания потерпевшей. Согласно его словам, 29-летняя Алина Нестерович подверглась нападению со стороны предпринимателя и была избита металлической трубой. При этом Николай Нарожный, как утверждает прокурор, требовал от своей жертвы по 100 долларов за каждый удар, а она защищалась, но не нападала.Ранее Нестерович рассказывала суду, что во время драки обвиняемый несколько раз таскал ее за волосы, хватал за горло, дважды повалил на пол, наступая коленями на грудную клетку. За каждый удар, по ее словам, предприниматель требовал по 100 долларов, грозился выбить потерпевшей зубы и «вообще убить». Во время конфликта Николай Нарожный разбил трубой мобильник потерпевшей и порвал рюкзак (материальный ущерб позже был полностью возмещен), также он, по ее словам, пытался снять с потерпевшей золотое кольцо, якобы в счет уплаты долга, и требовал кошелек, который Алина Нестерович, с ее слов, «засунула в джинсы». На момент драки в кошельке у потерпевшей находилось 5 тысяч российских рублей, 10 евро, 4 доллара США и «немного мелочи» в белорусских рублях. Потасовка закончилась после того, как она, по ее словам, продемонстрировала мужчине свой расчетный листок с небольшой зарплатой, чтобы доказать: денег у нее нет. Узнав фамилию потерпевшей и место ее работы, предприниматель успокоился и отпер дверь в магазине.— Чисто визуально потерпевшая не в той весовой категории, чтобы нападать. Не говоря уже о том, что она женщина, — подчеркнул гособвинитель.Напомним, ранее на суде по гражданскому иску о защите чести и достоинства Алина Нестерович сообщила, что еще год назад посещала тренажерный зал, где во время тренировки могла не менее 4 раз поднять штангу весом в 30 кг.Прокурор отметил, что Николай Нарожный не привлекался к уголовной ответственности, он имеет положительные характеристики со стороны соседей, участкового и коллег с предыдущих мест работы. На иждивении у мужчины — несовершеннолетняя дочь. С учетом этого гособвинитель потребовал применить к обвиняемому меру наказания в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и конфискацией имущества, а также выплатой моральной компенсации потерпевшей в размере 5 тысяч рублей.Обращаясь к суду, Алина Нестерович потребовала для Николая Нарожного максимальную меру наказания по ч. 2 ст. 208 — 10 лет лишения свободы.— Я хотела простить этого человека вначале, но он пошел не тем путем, — сообщила суду потерпевшая, добавив, что после драки в магазине Николай Нарожный «даже не извинился».Адвокат предпринимателя Татьяна Вертинская отметила, что для вынесения приговора по ч. 2 ст. 208 нет оснований, так как вся доказательная база построена на словах потерпевшей. Защитник настаивает на том, что дело должно быть переквалифицировано: мол, в этом случае речь идет не о вымогательстве, а о принуждении к исполнению обязательств (ч.2 ст. 384 УК).— По этой статье подзащитный свою вину полностью признает и раскаивается в содеянном, — заявила она, добавив, что оптимальное наказание для ее клиента — штраф.Татьяна Вертинская также напомнила, что и у потерпевшей, и у подсудимого зафиксированы равнозначные легкие телесные повреждения, однако конфликт был спровоцирован именно Алиной Нестерович, которая 9 октября вновь попыталась совершить кражу белья в «секонде» и была задержана владельцем магазина.— О вымогательстве денег речи не идет: Нарожный открыл дверь в магазине после того, как узнал фамилию потерпевшей из расчетного листка.Приговор по делу о драке в бобруйском магазине «Евро-хенд» будет вынесен 13 марта.Напомним, параллельно с разбирательством по уголовном делу суд рассматривал и гражданский иск Нестерович к Нарожному — о защите чести и достоинства женщины. Нестерович утверждала, что она опорочена сведениями о ней, распространенными Нарожным в Сети. В качестве компенсации морального ущерба Алина Нестерович требовала от 2,5 тысячи рублей, суд решил, что Нарожный должен выплатить ей 100.В рамках «дела о трусах» к уголовной ответственности привлечен еще один бобруйчанин, знакомый Алины Нестерович. Под видео с кражей, размещенном на YouTube, он оставил ряд нецензурных высказываний в адрес владельца магазина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за оскорбление, нанесенное в публичном выступлении. Статья предусматривает штраф, исправительные работы, арест либо ограничение свободы сроком до 3 лет.