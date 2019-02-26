Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2018 году уменьшилась на 16,1%

Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2018 году составила Br578 млн и сократилась по сравнению с 2017 годом на 16,1%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Убыточными по итогам 2018 года были 144 организации (на 20,4% меньше, чем за 2017 год), их удельный вес в общем количестве составил 10,5%. Сумма их чистого убытка выросла на 8,5% до Br213,8 млн.

В то же время, без господдержки по итогам прошедшего года убыточными оставались 868 сельхозорганизации (на 8,4% больше, чем в 2017 году). Они получили чистый убыток в сумме Br558,1 млн, что на 15,4% больше, чем в 2017 году.

Удельный вес убыточных предприятий без господдержки в общем количестве организаций вырос на 4,9 проц. пункта до 63,5%.

Уровень рентабельности продаж по конечному финансовому результату (без господдержки) по итогам прошлого года уменьшился до 4,9% против 6,3% в 2017 году. Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг сельхозорганизаций за 2018 год составила 5,4% против 7,7% за 2017 год.

По информации Белстата, по состоянию на 1 января 2019 года суммарная задолженность сельхозорганизаций составила Br12 млрд 953,7 млн, что на 6,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Сумма кредиторской задолженности на 1 января выросла на 12,3% и составила Br7 млрд 539,5 млн. Сумма просроченной кредиторской задолженности сельхозорганизаций на 1 января по сравнению с той же датой прошлого года увеличилась на 17,3% до Br2 млрд 811,4 млн, составив 37,3% всего объема кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сельхозорганизаций, по данным Белстата, на 1 января текущего года сложилась на уровне Br1 млрд 391,3 млн, что на 12,2% больше, чем на 1 января 2018 года.

Просроченная дебиторская задолженность сельхозорганизаций на 1 января сложилась на уровне Br403,5 млн, или 29% всего объема дебиторской задолженности. По сравнению с 1 января 2018 года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 20,3%.

Господдержка - денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.