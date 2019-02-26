﻿ Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2018 году уменьшилась на 16,1%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2018 году уменьшилась на 16,1%

27.02.2019 16:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2018 году составила Br578 млн и сократилась по сравнению с 2017 годом на 16,1%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Убыточными по итогам 2018 года были 144 организации (на 20,4% меньше, чем за 2017 год), их удельный вес в общем количестве составил 10,5%. Сумма их чистого убытка выросла на 8,5% до Br213,8 млн.

В то же время, без господдержки по итогам прошедшего года убыточными оставались 868 сельхозорганизации (на 8,4% больше, чем в 2017 году). Они получили чистый убыток в сумме Br558,1  млн, что на 15,4% больше, чем в 2017 году.

Удельный вес убыточных предприятий без господдержки в общем количестве организаций вырос на 4,9 проц. пункта до 63,5%.

Уровень рентабельности продаж по конечному финансовому результату (без господдержки) по итогам прошлого года  уменьшился до 4,9% против  6,3% в 2017 году. Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг сельхозорганизаций за 2018 год составила 5,4% против 7,7% за 2017 год.

По информации Белстата, по состоянию на 1 января 2019 года суммарная задолженность сельхозорганизаций составила Br12 млрд  953,7 млн, что на 6,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Сумма кредиторской задолженности на 1 января выросла на 12,3% и составила Br7 млрд 539,5 млн. Сумма просроченной кредиторской задолженности сельхозорганизаций на 1 января по сравнению с той же датой прошлого года увеличилась на 17,3% до Br2  млрд 811,4 млн, составив 37,3% всего объема кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сельхозорганизаций, по данным Белстата, на 1 января текущего года сложилась на уровне Br1 млрд 391,3 млн, что на 12,2% больше, чем на 1 января 2018 года.

Просроченная дебиторская задолженность сельхозорганизаций на 1 января сложилась на уровне Br403,5 млн, или 29% всего объема дебиторской задолженности. По сравнению с 1 января 2018 года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 20,3%.

Господдержка - денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2018 году составила Br578 млн и сократилась по сравнению с 2017 годом на 16,1%, говорится в материалах Национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Третий претендент на «Евровидение» отказался представлять Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика