В тунеядской базе осталось 425 тысяч человек. Депутаты раскритиковали декрет по иждивенцам

В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан, по последней информации, насчитывается более 425 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра труда Валерий Ковальков, передает mlyn.by. По его словам, полные жировки получат 54 тысячи не занятых в экономике. При этом в ведомстве отмечают, что «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно».



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Люди меняют свой статус: устраиваются на работу, уезжают из страны, утрачивают трудоспособность или поступают учиться. Поэтому база данных о не занятых в экономике актуализируется практически каждую неделю, чтобы в нее не попадали лишние фамилии. Госорганы поставляют обновленную информацию, а специальные комиссии работают на местах, в регионах. За прошедший период из базы исключены 86 тысяч человек. Сейчас в ней остается чуть более 425 тысяч граждан, — заявил Валерий Ковальков на совместном заседании совета по взаимодействию при верхней палате парламента и совета Академии управления при президенте. В заседании принимают участие сенаторы, председатели Советов депутатов областного и базового территориальных уровней, руководство республиканских органов госуправления.

Напомним, ранее министр труда Ирина Костевич сообщала, что в базу включили около 500 тысяч человек.

В Министерстве труда и соцзащиты проанализировали списки этих людей. Около 110 тысяч граждан из перечня начиная с 2003 года ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования. А еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет.

— Среди них могут быть домохозяйки, что сейчас модно, или самозанятые, которые не подлежат социальному страхованию. Нужно все это выяснять. Главная цель декрета № 3 — оказать человеку содействие в трудоустройстве. Не все хотят работать, но есть и те, кого трудоустроить можно, — отметил представитель Минтруда.

С 1 января не занятые в экономике собственники квартир должны были оплачивать горячую воду не по сниженному тарифу, а по полной стоимости. Но подходы к этим вопросам пересматриваются. Им дали еще один шанс. На заседании президиума Совета министров в конце января было принято решение сделать отсрочку на месяц.

Как подчеркнул замминистра, сейчас, до 28 февраля, необходимо сформировать списки плательщиков коммунальных услуг. Затем составляются протоколы и передаются районным исполкомам. До 9 марта эти списки уже должны быть утверждены. Тем плательщикам, которые трудоспособны и не заняты в экономике, будет выставлена в жировке за февраль полная сумма к оплате за подогрев воды. Сейчас таких насчитывается 54 тысячи человек.

— К формированию базы нужно отнестись очень внимательно. Отсрочка связана также с тем, что обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно. Среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры, — рассказал Валерий Ковальков. — Получилось вот что. В ЕРИП не нашли всех плательщиков с идентификационными номерами, и специалисты добавили их вручную. А ручное составление списков всегда чревато неточностями. Должен работать информационный ресурс. Нужно совершенствовать программное обеспечение. Например, до сих пор нет информационной системы учета учащихся.

По мнению депутатов местных Советов, для создания базы данных не занятых в экономике требуется проработать дополнительный четкий механизм. В списки не должны попадать те, кто обучается, служит в армии, находится в местах лишения свободы.

«Бывают и случаи, когда один из собственников жилья выписан и отсутствует, его невозможно найти. А в квартире, например, проживают бывшая жена и дети, которые вынуждены оплачивать его долю ЖКУ по полному тарифу. И таких ситуаций встречается немало, — пишет издание. — Также встречались истории, когда человек давно уехал за границу и его уже нет в живых, а в базу „тунеядцев“ он все равно попал. Тогда приходится беспокоить родственников. Все это вызывает социальное напряжение в обществе и недовольство людей, считают депутаты. Поэтому такая тема требует дальнейшего обсуждения, а подходы к составлению таких списков — серьезной доработки».