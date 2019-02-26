Встреча руководства города с представителями евангельских церквей состоялась сегодня в Бресте

В рамках подготовки к 1000-летию Бреста состоялась встреча председателя горисполкома Александра Рогачука с представителями евангельских церквей города.



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В мероприятии приняла участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова.



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Начиная диалог, гости отметили положительные тенденции сотрудничества между органами власти и конфессиями. Особая благодарность – за поддержку проекта по установке памятного знака Брестской Библии.



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В знак плодотворного взаимодействия гости передали в дар городу уникальное репринтное издание Брестской (Радзивилловской) Библии в двух томах (Старый и Новый Завет), а также творческую работу Надежды Салейко – художника-оформителя из Слонима.



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Выражая благодарность от своего лица и жителей города Александр Рогачук пообещал, что уникальные книги займут свое почетное место среди редких экспонатов либо в музее истории города, либо в городской библиотеке имени А.С. Пушкина.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы благоустройства прилегающей территории к памятному знаку в честь «Радзивилловской Библии», который находится на пересечении улиц Пушкинская и Кирова, около Брестской областной библиотеки имени М. Горького.

Напомним, место для его выбрано неслучайно: именно здесь хранится фрагмент раритета «Брестской Библии».

В продолжение данной темы было озвучено предложение о переименовании Брестской областной библиотеки им. М. Горького. Речь идет о том, чтобы учреждение культуры носило имя Николая Радзивилла Черного — государственного деятеля Великого княжества Литовского, на средства которого в 1663 году была издана знаменитая «Брестская Библия».

На данный момент вопрос о переименовании находится в стадии рассмотрения.

Также положительно была встречена идея создания муралов (монументальная живопись на стенах зданий и жилых домов) на тему семьи в новых микрорайонах города. Данная инициатива призвана популяризировать семейные ценности, а также придать неповторимую эстетику не только конкретному району, но и городу в целом.



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