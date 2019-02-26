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Встреча руководства города с представителями евангельских церквей состоялась сегодня в Бресте
27.02.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
В рамках подготовки к 1000-летию Бреста состоялась встреча председателя горисполкома Александра Рогачука с представителями евангельских церквей города.
В мероприятии приняла участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова.
Начиная диалог, гости отметили положительные тенденции сотрудничества между органами власти и конфессиями. Особая благодарность – за поддержку проекта по установке памятного знака Брестской Библии.
В знак плодотворного взаимодействия гости передали в дар городу уникальное репринтное издание Брестской (Радзивилловской) Библии в двух томах (Старый и Новый Завет), а также творческую работу Надежды Салейко – художника-оформителя из Слонима.
Выражая благодарность от своего лица и жителей города Александр
В ходе встречи также были обсуждены вопросы благоустройства прилегающей территории к памятному знаку в честь «Радзивилловской Библии», который находится на пересечении улиц Пушкинская и Кирова, около Брестской областной библиотеки имени М. Горького.
Напомним, место для его выбрано неслучайно: именно здесь хранится фрагмент раритета «Брестской Библии».
В продолжение данной темы было озвучено предложение о переименовании Брестской областной библиотеки им. М. Горького. Речь идет о том, чтобы учреждение культуры носило имя Николая Радзивилла Черного — государственного деятеля Великого княжества Литовского, на средства которого в 1663 году была издана знаменитая «Брестская Библия».
На данный момент вопрос о переименовании находится в стадии рассмотрения.
Также положительно была встречена идея создания муралов (монументальная живопись на стенах зданий и жилых домов) на тему семьи в новых микрорайонах города. Данная инициатива призвана популяризировать семейные ценности, а также придать неповторимую эстетику не только конкретному району, но и городу в целом.
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В рамках подготовки к 1000-летию Бреста состоялась встреча председателя горисполкома Александра Рогачука с представителями евангельских церквей города. В...
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