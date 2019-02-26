|
В Италии бастуют водители американской компании, продающей товары и услуги через интернет
Новости Италии. В Италии бастуют водители крупнейшей американской компании, продающей товары и услуги через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники требуют улучшения условий труда. Поставки уже прекратились из четырех дистрибьюторских центров компании в Ломбардии. Водители устроили сидячую забастовку перед зданием штаб-квартиры в Милане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. В Италии бастуют водители крупнейшей американской компании, продающей товары и услуги через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)