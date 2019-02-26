28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире

Новости Египта. Число погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше полусотни пострадавших находятся в больнице. К этому моменту стало известно, что в платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз. Из-за столкновения произошел взрыв топливных баков. Пламя мгновенно распространилось по станции и перекинулось на стоявший неподалеку пассажирский поезд.









Жертвами происшествия стали люди, стоявшие в этот момент на платформе. Из-за паники и давки они не смогли покинуть перрон.

По предварительным данным, машиниста в тепловозе не было. На место ЧП прибыл премьер-министр страны. Ведется расследование инцидента.