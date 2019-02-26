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28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Новости Египта. Число погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свыше полусотни пострадавших находятся в больнице. К этому моменту стало известно, что в платформу вокзала на огромной скорости
Жертвами происшествия стали люди, стоявшие в этот момент на платформе. Из-за паники и давки они не смогли покинуть перрон.
По предварительным данным, машиниста в тепловозе не было. На место ЧП прибыл премьер-министр страны. Ведется расследование инцидента.
Фото. исло погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28
Фото. исло погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28
Фото. Последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. Последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. В платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз
Фото. В платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз
Фото. В платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз
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28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Новости Египта. Число погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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