ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире

27.02.2019 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Египта. Число погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше полусотни пострадавших находятся в больнице. К этому моменту стало известно, что в платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз. Из-за столкновения произошел взрыв топливных баков. Пламя мгновенно распространилось по станции и перекинулось на стоявший неподалеку пассажирский поезд.

28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире

28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире

Жертвами происшествия стали люди, стоявшие в этот момент на платформе. Из-за паники и давки они не смогли покинуть перрон.

По предварительным данным, машиниста в тепловозе не было. На место ЧП прибыл премьер-министр страны. Ведется расследование инцидента.

28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. исло погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. исло погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. Последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. Последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. В платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. В платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Фото. В платформу вокзала на огромной скорости врезался тепловоз

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Египта. Число погибших в результате происшествия на железнодорожном вокзале в Каире возросло до 28, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выросла фактическая безработица: трудовые книжки не могут пристроить больше 245 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика