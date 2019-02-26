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Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое
Саммит США и КНДР проходит во вьетнамском Ханое. Трамп и Ким Чен Ын встретились в знаменитом отеле Metropole и обменялись рукопожатиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба лидера выразили надежду, что переговоры пройдут успешно и принесут положительные результаты. После общения с журналистами главы государств провели встречу в формате тет-а-тет. Она продлилась около 20 минут. Затем Дональд Трамп и Ким Чен Ын приступили к рабочему ужину, где к лидерам присоединились их советники.
Ожидается, что стороны обсудят договоренности, достигнутые в ходе их первой встречи в Сингапуре. До последнего дня перед саммитом делегации США и КНДР работали над совместным заявлением, которое может быть озвучено по итогам двухдневных переговоров.
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Саммит США и КНДР проходит во вьетнамском Ханое. Трамп и Ким Чен Ын встретились в знаменитом отеле Metropole и обменялись рукопожатиями, сообщили в программе Новости «24...
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