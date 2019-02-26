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«Как две капли воды». Ани Лорак показала нежное фото с дочерью
Певица Ани Лорак показала трогательное фото с дочерью.
Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram. Ани Лорак обнимает свою 7-летнюю дочь Софию.
Подпись под фото была лаконична – певица поставила смайлик в виде сердца.
Подписчики уже давно отмечают, насколько девочка с возрастом становится похожей на свою маму.
«Как две капли воды», – отметили они.
В прошлом году в большом интервью нашему телеканалу Ани Лорак
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Певица Ани Лорак показала трогательное фото с дочерью. Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram. Ани Лорак обнимает свою 7-летнюю дочь Софию. Подпись под...
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