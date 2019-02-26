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«Как две капли воды». Ани Лорак показала нежное фото с дочерью

27.02.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Певица Ани Лорак показала трогательное фото с дочерью.

Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram. Ани Лорак обнимает свою 7-летнюю дочь Софию.

Подпись под фото была лаконична – певица поставила смайлик в виде сердца.

«Как две капли воды». Ани Лорак показала нежное фото с дочерью
Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики уже давно отмечают, насколько девочка с возрастом становится похожей на свою маму.

«Как две капли воды», – отметили они.

В прошлом году в большом интервью нашему телеканалу Ани Лорак рассказывала, что каждое утро у семьи есть ритуал. «Мы обнимаемся каждое утро, целуемся, желаем друг другу хорошего дня. Никто не может уйти из дома, не обнявшись, не поцеловавшись».

Ани Лорак – 40 лет. Характер певицы в 11 фото: Instagram-обзор (читать далее).
 
 
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Певица Ани Лорак показала трогательное фото с дочерью. Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram. Ани Лорак обнимает свою 7-летнюю дочь Софию. Подпись под...
 
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