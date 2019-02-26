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Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга. Комментарий министра финансов

27.02.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля такую информацию журналистам озвучил министр финансов Максим Ермолович.

В данный момент стороны отрабатывают проект кредитного соглашения, но окончательного решения правительства России пока нет. Речь идет о сумме в 600 миллионов долларов.

Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга. Комментарий министра финансов

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь всё, на мой взгляд, отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принять окончательное решение на уровне правительства Российской Федерации.

Кроме того, еще 200 миллионов долларов Беларусь рассчитывает получить до конца марта из Евразийского фонда стабилизации. Это последний – седьмой транш кредита.

Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга. Комментарий министра финансов
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля такую информацию...
 
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