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Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга. Комментарий министра финансов
Новости Беларуси. Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля такую информацию журналистам озвучил министр финансов Максим Ермолович.
В данный момент стороны отрабатывают проект кредитного соглашения, но окончательного решения правительства России пока нет. Речь идет о сумме в 600 миллионов долларов.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Кроме того, еще 200 миллионов долларов Беларусь рассчитывает получить до конца марта из Евразийского фонда стабилизации. Это последний – седьмой транш кредита.
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Новости Беларуси. Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля такую информацию...
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