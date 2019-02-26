В Калинковичах пьяного водителя, который предлагал гаишнику взятку, приговорили к 1,8 годам тюрьмы

26 февраля суд Калинковичского района вынес приговор 44-летнему жителю Калинковичей, который в ноябре прошлого года пытался дать взятку сотрунику ГАИ.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима и лишения прав на 5 лет. Его «ВАЗ-21144» конфискован в доход государства, сообщили в Гомельском областном суде.

Инцидент произошел утром 18 ноября в деревне Козловичи. Инспектор остановил «ВАЗ» и попросил водителя предъявить документы. Однако ни прав, ни страховки у того не оказалось. Чуть позже сотрудник ГАИ установил, что еще в августе мужчина был лишен прав за пьяную езду. На этот раз мужчина тоже не был трезв — прибор показал 1,6 промилле. После этого бесправник попытался дать инспектору взятку — 100 рублей.