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В Калинковичах пьяного водителя, который предлагал гаишнику взятку, приговорили к 1,8 годам тюрьмы

27.02.2019 17:33 — Разное | Tut.by  
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26 февраля суд Калинковичского района вынес приговор 44-летнему жителю Калинковичей, который в ноябре прошлого года пытался дать взятку сотрунику ГАИ.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима и лишения прав на 5 лет. Его «ВАЗ-21144» конфискован в доход государства, сообщили в Гомельском областном суде.

Инцидент произошел утром 18 ноября в деревне Козловичи. Инспектор остановил «ВАЗ» и попросил водителя предъявить документы. Однако ни прав, ни страховки у того не оказалось. Чуть позже сотрудник ГАИ установил, что еще в августе мужчина был лишен прав за пьяную езду. На этот раз мужчина тоже не был трезв — прибор показал 1,6 промилле. После этого бесправник попытался дать инспектору взятку — 100 рублей.

 
 
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Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии в условиях строгого режима.
 
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