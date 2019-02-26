ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белтаможсервис" открывает первый логистический центр на границе с Литвой

27.02.2019 17:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
"Белтаможсервис" открывает первый логистический центр на границе с Литвой

РУП «Белтаможсервис» открывает первый транспортно-логистический центр на границе с Литвой. Он расположился вблизи пункта пропуска «Каменный Лог».

В рамках реализации программы по развитию логистической системы Беларуси построены и успешно функционируют уже шесть транспортно–логистических центров РУП «Белтаможсервиса»: в Бресте, Гомеле и Могилеве, еще два в Минском районе.

В 2019 года РУП «Белтаможсервис» расширяет возможности логистического оператора и 1 марта запускает в эксплуатацию новый транспортно-логистический центр  «Каменный Лог-Белтаможсервис», который находится на 147-м км автомобильной дороги, имеющей международное значение - М7 Минск – граница Литвы – Вильнюс и входящей в 9-й трансъевропейский транспортный коридор, в непосредственной близости от пункта пропуска «Каменный Лог».

В ТЛЦ будут использованы логистические инновации, в том числе следование транспортных средств из РПТО «Каменный Лог» на территорию ТЛЦ по бестранзитной технологии, современные технологии складской обработки грузов. Наличие больших площадок для парковки грузового автотранспорта, позволит клиентам осуществлять таможенные операции и грузовые операции с товарами в непосредственной близости от пункта пропуска «Каменный Лог» на государственной границе Республики Беларусь, что в корне может изменить объем и структуру рынка логистических услуг не только в нашей стране, но и в странах ЕС и ЕАЭС, отмечают в компании.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РУП «Белтаможсервис» открывает первый транспортно-логистический центр на границе с Литвой. Он расположился вблизи пункта пропуска «Каменный Лог».
 
Новости дня
Новости разные
 
28 жертв и сгоревший пассажирский поезд: последствия страшного пожара на железнодорожном вокзале в Каире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика