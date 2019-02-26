"Белтаможсервис" открывает первый логистический центр на границе с Литвой





РУП «Белтаможсервис» открывает первый транспортно-логистический центр на границе с Литвой. Он расположился вблизи пункта пропуска «Каменный Лог».

В рамках реализации программы по развитию логистической системы Беларуси построены и успешно функционируют уже шесть транспортно–логистических центров РУП «Белтаможсервиса»: в Бресте, Гомеле и Могилеве, еще два в Минском районе.

В 2019 года РУП «Белтаможсервис» расширяет возможности логистического оператора и 1 марта запускает в эксплуатацию новый транспортно-логистический центр «Каменный Лог-Белтаможсервис», который находится на 147-м км автомобильной дороги, имеющей международное значение - М7 Минск – граница Литвы – Вильнюс и входящей в 9-й трансъевропейский транспортный коридор, в непосредственной близости от пункта пропуска «Каменный Лог».

В ТЛЦ будут использованы логистические инновации, в том числе следование транспортных средств из РПТО «Каменный Лог» на территорию ТЛЦ по бестранзитной технологии, современные технологии складской обработки грузов. Наличие больших площадок для парковки грузового автотранспорта, позволит клиентам осуществлять таможенные операции и грузовые операции с товарами в непосредственной близости от пункта пропуска «Каменный Лог» на государственной границе Республики Беларусь, что в корне может изменить объем и структуру рынка логистических услуг не только в нашей стране, но и в странах ЕС и ЕАЭС, отмечают в компании.