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Тарифы на роуминг в "Восточном партнерстве" изменятся не ранее 2020 года

27.02.2019 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Тарифы на роуминг в "Восточном партнерстве" изменятся не ранее 2020 года

Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

"Минсвязи с 2017 года проводит работу по вопросам роуминга по двум направлениям: Союзное государство и страны "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина). По плану работы в "Восточном партнерстве" в 2019 году планируется сбор статистических данных по показателям роуминга и работа над проектом роумингового соглашения. Установление новых тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов ожидается не ранее 2020 года", – цитирует слова министра БелТА.

Что касается отмены роуминга на территории Союзного государства, то отраслевым министерствам поручено в июне 2019 года представить план соответствующих мероприятий. "По результатам взаимодействия отраслевых министерств, операторов связи и антимонопольных органов в настоящее время определены основные подходы по реализации поставленных задач, сформирован проект плана мероприятий, идет его детальное обсуждение", – добавил Константин Шульган.

 
 
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Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.
 
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