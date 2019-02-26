



Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

"Минсвязи с 2017 года проводит работу по вопросам роуминга по двум направлениям: Союзное государство и страны "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина). По плану работы в "Восточном партнерстве" в 2019 году планируется сбор статистических данных по показателям роуминга и работа над проектом роумингового соглашения. Установление новых тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов ожидается не ранее 2020 года", – цитирует слова министра БелТА.

Что касается отмены роуминга на территории Союзного государства, то отраслевым министерствам поручено в июне 2019 года представить план соответствующих мероприятий. "По результатам взаимодействия отраслевых министерств, операторов связи и антимонопольных органов в настоящее время определены основные подходы по реализации поставленных задач, сформирован проект плана мероприятий, идет его детальное обсуждение", – добавил Константин Шульган.