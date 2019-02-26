Может пригодиться: топ бесплатных карт от белорусских банков

Myfin.by публикует топ бесплатных карт от белорусских банков публикует топ бесплатных карт от белорусских банков





Бесплатную карту часто выбирают потому что:





- оборот по карте невелик и нет смысла тратиться на ее обслуживание;





- карту не собираются регулярно использовать и не хотят в будущем проблем из-за просроченной задолженности по забытой карте;





- нужна не сама карта, а доступ к сервисам банка: интернет-банкингу, мобильным приложениям, возможности удаленно открывать депозиты и др.





В этот рейтинг мы включили только дебетовые карты с минимумом обязательных платежей.





Дрожжи Visa Classic Идея Банка





Международная карта Visa, валюта – белорусские рубли.





Дрожжи сочетают в себе обычный функционал стандарта Виза Классик и особые возможности от Идея Банка:





карта выдается и обслуживается бесплатно;

Дрожжи можно заказать не только в отделении Банка, но и через интернет;

для получения Карты достаточно посетить Банк 1 раз;

на средства карт-счета начисляются 3% годовых.





За небольшую дополнительную плату (10 руб.) можно застраховать деньги карт-счета.





Еще один приятный бонус – возможность выпустить карту с индивидуальным дизайном.





Все перечисленные возможности Visa Classic есть у карты Дрожжи Visa Electron. Однако стандарт Классик считается более престижным, его функциональность в некоторых операциях шире.









БЕЛКАРТ-Стандарт от Беларусбанка





Платформа – БЕЛКАРТ, валюта – белорусские рубли.





Бесплатная карта без дополнительных возможностей, но со стандартным набором функций. Картой можно рассчитываться за товары и услуги на территории Беларуси. Можно снимать наличные без комиссии в банкоматах Беларусбанка, Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.





На остаток средств карт-счета начисляется 0,5% годовых. Кэшбэк (возврат части уплаченного с карты) 3% на покупку билетов БелЖД. Возможно оформление к карте овердрафта.





Виртуальная карточка Visa Classic от Беларусбанка





Виртуальная карточка Беларусбанка на платформе Visa Classic оформляется моментально в системе «Интернет-банкинг» с последующим доступом ко всем банковским операциям в системах дистанционного обслуживания банка (оформление интернет-депозитов, переводы денежных средств и др.). Может использоваться как средство для расчетов в интернете.





Карточка оформляется к уже имеющемуся счету либо к новому в любой из четырех валют (белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях). Срок действия карточки – 2 года. На счет ежемесячно начисляется 0,5% на остаток суммы в белорусских рублях и 0,1% на остаток в иностранной валюте.





БЕЛКАРТ-Стандарт от Банка БелВЭБ





Стандарт карты – БЕЛКАРТ, валюта – белорусские рубли.





Плюсом карты является возможность получения скидок в организациях-партнерах банка.





Аналогичную карточку можно оформить бесплатно на имя ребенка – БЕЛКАРТ-Стандарт «Детская». Карточка оформляется в качестве дополнительной к счету одного из законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). Предлагается в трех вариантах дизайна (на выбор клиента в офисе банка).





Проценты на остаток – 0,01% годовых. Партнерская сеть банкоматов у Банка БелВЭБ меньше, но банков-партнеров больше.





Виртуальная карточка MasterCard Standard от Банка БелВЭБ





Виртуальная карта на платформе международной системы MasterCard. Доступна к оформлению в белорусских рублях, долларах США и евро без посещения офиса банка. Предназначена для проведения платежей на интернет-порталах, зарегистрированных как на территории РБ, так и за ее пределами, включая Интернет-банк.





Особенностью карты является возможность снятия наличных денежных средств по QR-коду в банкоматах банка и банков-партнеров.





Проценты на остаток составляют 0,01% годовых, независимо от валюты счета, к которому оформлена карта.









Visa Classic Белгазпромбанка





Платформа – Visa, уровень карты – Classic, валюта – белорусские или российские рубли, доллары США, евро, польские злотые.





Возможности этой карты заметно шире, чем у предыдущих:





карта международная, ей можно рассчитываться за границей и в интернете;

по карте можно проводить бесконтактные платежи;

карта поддерживает систему Samsung Pay и стандарт безопасности 3D Secure.

на остаток по карте начисляется 0,01% годовых.





В числе партнеров Белгазпробанка состоит такой отечественный гигант как Белагропромбанк, благодаря этому с карты можно снимать наличные без комиссии во многих банкоматах.





Mastercard Standard Белгазпромбанка





Платформа – Mastercard, уровень карты – Standard, валюта – белорусские или российские рубли, доллары США, евро, польские злотые.





Все параметры карты, за исключением платформы, идентичны предыдущему продукту Белгазпромбанка.





Виртуальная карточка Mastercard Gold Белгазпромбанка





Виртуальная карта на платформе Mastercard, валюта – белорусские и российские рубли, доллары, евро.





Карта поддерживает систему Samsung Pay и стандарт безопасности 3D Secure.





Несмотря на то, что у карты отсутствует пластиковый носитель, она пригодится не только для платежей в интернете, но и предоставляет возможность рассчитываться за повседневные покупки в обычных магазинах с использованием системы Samsung Pay.





Карта премиального сегмента, а значит участвует в программах лояльности международной системы Mastercard.

На остаток средств карт-счета начисляется 0,01% годовых.









CashAlot от Белгазпромбанка





Платформа – Visa, валюта – белорусские рубли.





Основные условия карты выглядят так:





До 10% кэшбэк в сети партнеров Белгазпромбанка;

до 1% возврата за другие покупки, в т.ч. совершенные в белорусских интернет-магазинах;

максимальный размер кэшбэка не ограничен;

карта международная, ей можно рассчитываться за границей и в интернете;

по карте можно проводить бесконтактные платежи;

карта поддерживает систему Samsung Pay и стандарт безопасности 3D Secure.

на сумму остатка карт-счета начисляется 0,1%.





Продукт подкупает ясностью условий и отсутствием дополнительных ограничений по операциям.





Широкая сеть банкоматов-партнеров позволяет снимать наличные без комиссии. Но с такими условиями по карте ею приятнее рассчитываться и получать обратно на карточку бонусы в виде реальных денег.





Visa VirtualReality от Белинвестбанка





Виртуальная карта на платформе Visa, валюта – белорусские и российские рубли, доллары, евро.





Поскольку у карты отсутствует пластиковый носитель, она годится для расчетов в интернете, проведения безналичных платежей в интернет-банке и мобильном приложении. Кроме того, с ее помощью можно открывать онлайн-вклады (депозиты) и оплачивать кредиты, оформлять страховки и приобретать другие услуги без посещения банка.





Чтобы стать владельцем карты посещать отделение банка не нужно. Оформить карточку можно круглосуточно в мобильном или интернет-банкинге, и Visa VR будет активирована буквально в течение нескольких часов! Персональный CVV2-код будет выслан в SMS-сообщении.





Такую карту уместно иметь для расчетов в интернет-магазинах, чтобы не раскрывать данные основной карты. На подобные виртуальные карты обычно переводят ровно столько, сколько нужно для ближайших платежей.





На остаток средств карт-счета начисляется 0,01% годовых.





Cashelkoff от Белинвестбанка





Виртуальная карточка Cashelkoff также на платформе Visa, валюта – белорусские рубли. В отличие от предыдущего продукта, она имеет ряд дополнительных преимуществ.





Благодаря программе лояльности с сетью салонов «НА'СВЯЗИ» карточка позволит возвращать до 500 рублей с каждой покупки. Приобретая мобильные телефоны и другие гаджеты из рекомендуемых сетью товаров, владелец карты получает все плюсы официальной гарантии и возврат денежных средств на карточку без взимания комиссионного вознаграждения.





Срок действия Cashelkoff – три года. Плата за выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия, а также ее перевыпуск составляет 0 рублей!





Кроме того, карточка является универсальным платежным средством, прекрасно работающим и без программы лояльности. Cashelkoff для тех, кто заинтересован в безопасном и удобном шопинге в сети Интернет.









Mastercard StandardVirtual БПС-Сбербанка





Виртуальная карта на платформе Mastercard, валюта – белорусские и российские рубли, доллары, евро.





Основные параметры карты совпадают с описанными для предыдущего виртуального продукта.





Однако к ним добавляются 3D Secure и Samsung Pay. Последний сервис позволяет рассчитываться картой не только в виртуальности, но и в реальных магазинах.





БЕЛКАРТ-Стандарт от Цептер Банка





Платформа карты – БЕЛКАРТ, валюта – белорусские рубли.





Этот вариант БЕЛКАРТ-Стандарт не обещает сюрпризов, но обеспечивает стандартные функции платежной карты.





У Цептер Банка нет большой сети своих или партнерских банкоматов для бесплатного снятия наличных. Но расчеты картой возможны по всей территории Беларуси без дополнительных ограничений.





На остаток по карте начисляется до 0,01% годовых.





Maxima Plus от БНБ-Банка





Платформа карты – Visa, валюта – белорусские рубли, доллары США, евро.





Это международная карта с бесплатным выпуском и обслуживанием. БНБ-Банк не обещает широкую сеть банкоматов, но платежи картой без проблем принимаются в Беларуси, за ее пределами и в интернете. Картой можно совершать бесконтактные платежи.





На остаток средств на карт-счете начисляются годовые по ставке до 2,5%.









А-Курс Альфа-Банка





Многофункциональная карта на платформе Mastercard, валюта – белорусские рубли. Карта не именная, с быстрым оформлением и доставкой клиенту.





А-Курс выделяется среди прочих бесплатных карт богатством возможностей. К обычному функционалу международной карты Mastercard добавляются:





выгодный курс обмена средств карты из белорусских рублей в доллары США и бонусы по таким операциям;

открытие к рублевому карт-счету еще и накопительного счета в долларах;

кэшбэк до 0,5%.





Альфа-Банк имеет широкую сеть банков-партнеров.





ИКС Карта МТБанка





Виртуальная карта с особыми возможностями, валюта – белорусские рубли, доллары, евро.





ИКС Карта объединяет в себе функции карты и приложения удаленного доступа. Эту карту нельзя вставить в банкомат или терминал, однако с ее карт счета можно совершать бесконтактные платежи мобильным телефоном через модуль NFC.





Главное же достоинство ИКС Карты в том, что она обеспечивает особые возможности и льготы других карт МТБанка, которые уже есть у клиента:





в сети магазинов-партнеров этой картой можно рассчитаться по условиям Халвы;

за границей она работает как PayOkay;

по карте можно собирать бонусы, получать кэшбэк;

на АЗС будут действовать условия Автокарты.





Проценты на остаток по ИКС Карте не начисляются.