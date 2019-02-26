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Спецоперация: в Германии 8 пожарных полчаса спасали застрявшую в люке крысу
В немецком городе Бенсхайм пожарные спасли толстую крысу, которая отъелась за холодные месяцы и не смогла протиснуться через небольшую щель в канализационной крышке, сообщает
На место приехали восемь пожарных и ветеринар. Спасение заняло около 25 минут. Один из зоозащитников рассказал немецкому информагентству DPA, что крыса не пролезла из-за жира, накопленного в области бедер.
После успешной спасательной операции две девочки подарили команде спасателей рисунок крысы, окруженной любовными сердечками, с надписью «danke!» (Спасибо).
Один из зоозащитников сказал, что у него не было сомнения по поводу спасения крысы. «Даже те животные, которых ненавидят многие люди, заслуживают уважения», — сказал он.
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В немецком городе Бенсхайм пожарные спасли толстую крысу, которая отъелась за холодные месяцы и не смогла протиснуться через небольшую щель в канализационной...
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