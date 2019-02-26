Спецоперация: в Германии 8 пожарных полчаса спасали застрявшую в люке крысу

На место приехали восемь пожарных и ветеринар. Спасение заняло около 25 минут. Один из зоозащитников рассказал немецкому информагентству DPA, что крыса не пролезла из-за жира, накопленного в области бедер.









После успешной спасательной операции две девочки подарили команде спасателей рисунок крысы, окруженной любовными сердечками, с надписью «danke!» (Спасибо).





Один из зоозащитников сказал, что у него не было сомнения по поводу спасения крысы. «Даже те животные, которых ненавидят многие люди, заслуживают уважения», — сказал он.











