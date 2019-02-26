Беларус выпустит весной книгу о фиминизме, которую фем-сообщество критикует уже сейчас

Весной 2019 года беларус Александр Зантович, банковский работник, выпускает книгу под названием «Записки феминиста». Информация об этом появилась на сайте «Улья». Инициатива пришлась по душе не всем.







Что говорят о книге



Зантович амбициозно называет содержимое книги выдержкой «лучшего из лучшего», и так дважды. Он сравнивает ее с лучом солнца, который необходим в хмурые периоды жизни: например, когда кто-то в трамвае наступил на ногу или разварились пельмени.



Инна Стародубцева, выпускающий редактор Издательства «ЭКСМО» (беларуские издательства не захотели сотрудничать с автором), отмечает, что его книга – симбиоз юмора и жизненных реалий. С ее слов, Зантович пишет как профессионал и с легкостью описывает «сложную повседневность наших дней». Она рекомендует использовать ее как таблетку от уныния.



Зачем Зантович ее написал





В своем интервью, пишет TUT.by, автор заявляет, что уж очень любит писать. Это основная причина, по которой он неоднократно публиковался на женском сайте. Вдохновение он черпает из жизни: в основу его произведению входят реальные истории его друзей и знакомых.

Мотивацией создания книги, как заявляет Зантович, стала его уверенность в том, что «это круто». Кроме того, автор рассматривает этот шаг для себя как превращение из мальчика в мужчину – из колумниста в настоящего писателя. Тему феминизма он выбрал неслучайно: Зантович причисляет себя к феминистом, говоря, что любит женщин и восхищается ими.



Как реагируют в интернете



Сам по себе Зантович как человек пишущий и рассуждающий у некоторых вызывает негодование. Так, в социальных сетях автора упрекают в том, что его мысли родом из «Одноклассников», а отдельные статьи противоречат другим статьям его авторства. После публикации текста о блондинках, где он утверждал, что блондинка живет в каждой женщине, его упрекнули в неверном понимании теории феминизма. Есть также беларусы, которые убеждены, что статус «феминист» к Зантовичу применять нельзя.



Более того, есть предположение, что история с книгой может окончиться провалом: Зантович знаком небольшой аудитории, а также сам сомневается в названии. Тем не менее, автор призывает купить книгу, потому что «она хорошая».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларус выпустит весной книгу о фиминизме, которую фем-сообщество критикует уже сейчас Весной 2019 года беларус Александр Зантович, банковский работник, выпускает книгу под названием «Записки феминиста». Информация об этом появилась на сайте...