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Беларус выпустит весной книгу о фиминизме, которую фем-сообщество критикует уже сейчас

27.02.2019 17:27 — Разное | KYKY  
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Весной 2019 года беларус Александр Зантович, банковский работник, выпускает книгу под названием «Записки феминиста». Информация об этом появилась на сайте «Улья». Инициатива пришлась по душе не всем.



Что говорят о книге 

Зантович амбициозно называет содержимое книги выдержкой «лучшего из лучшего», и так дважды. Он сравнивает ее с лучом солнца, который необходим в хмурые периоды жизни: например, когда кто-то в трамвае наступил на ногу или разварились пельмени.

Инна Стародубцева, выпускающий редактор Издательства «ЭКСМО» (беларуские издательства не захотели сотрудничать с автором), отмечает, что его книга – симбиоз юмора и жизненных реалий. С ее слов, Зантович пишет как профессионал и с легкостью описывает «сложную повседневность наших дней». Она рекомендует использовать ее как таблетку от уныния. 

Зачем Зантович ее написал


В своем интервью, пишет TUT.by, автор заявляет, что уж очень любит писать. Это основная причина, по которой он неоднократно публиковался на женском сайте. Вдохновение он черпает из жизни: в основу его произведению входят реальные истории его друзей и знакомых. 
Мотивацией создания книги, как заявляет Зантович, стала его уверенность в том, что «это круто». Кроме того, автор рассматривает этот шаг для себя как превращение из мальчика в мужчину – из колумниста в настоящего писателя. Тему феминизма он выбрал неслучайно: Зантович причисляет себя к феминистом, говоря, что любит женщин и восхищается ими. 

Как реагируют в интернете 

Сам по себе Зантович как человек пишущий и рассуждающий у некоторых вызывает негодование. Так, в социальных сетях автора упрекают в том, что его мысли родом из «Одноклассников», а отдельные статьи противоречат другим статьям его авторства. После публикации текста о блондинках, где он утверждал, что блондинка живет в каждой женщине, его упрекнули в неверном понимании теории феминизма. Есть также беларусы, которые убеждены, что статус «феминист» к Зантовичу применять нельзя.

Более того, есть предположение, что история с книгой может окончиться провалом: Зантович знаком небольшой аудитории, а также сам сомневается в названии. Тем не менее, автор призывает купить книгу, потому что «она хорошая».

 
 
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Весной 2019 года беларус Александр Зантович, банковский работник, выпускает книгу под названием «Записки феминиста». Информация об этом появилась на сайте...
 
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