УВД: в Гродно всю ночь искали троих пропавших восьмилетних девочек

Как стало известно, инцидент произошел 26 февраля в Гродно. Три восьмилетние девочки должны были вернуться из школы домой около 3 часов дня, однако в условленное время родители их не дождались.

Первоначально родные школьниц не придали инциденту особого значения, девочки и раньше гуляли после занятий на улице. Но когда они не вернулись и в 10 часов вечера, родители забили тревогу и обратились в милицию.

Всю ночь правоохранители и волонтеры, среди которых были водители такси и другие неравнодушные граждане, искали пропавших девочек. Для их поиска применялась служебная собака. Поздно вечером в лесном массиве был обнаружен рюкзак одной из школьниц, еще одна сумка – в подъезде жилого дома.

Как сообщила официальный представитель Октябрьского РОВД г.Гродно Марина БЕЛКО, дети были найдены живыми и здоровыми около 4 часов утра 27 февраля в подъезде дома по улице Великая Ольшанка. Девочки пояснили, что гуляли. Чтобы ходить было легче, они оставили рюкзаки. Когда на улице стемнело, подружки решили переночевать в подъезде, так как не хотели без вещей возвращаться домой.

По данному факту будет проведена проверка. Девочки уже вернулись к родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.