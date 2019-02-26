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«Белпочта» приглашает посетить музей почтовой связи

27.02.2019 17:19 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белпочта» приглашает посетить музей почтовой связи
АиФ

В настоящее время в музее насчитывается около 6000 экспонатов. В экспозиции отражены различные этапы эволюции средств связи и методов обработки информации. Особое место отведено появлению почтовой связи.

«Белпочта» приглашает посетить музей почтовой связи В Гродно открыли музей почты

Экспозиция музея рассказывает об истории становления белорусской почтовой службы и содержит уникальные старинные экспонаты. Это фотографии, письма, марки, открытки, фирменная одежда и другие атрибуты, дошедшие к нам через многие годы.  Кроме того, в историко-информационном центре почтовой связи можно увидеть первые почтовые штемпелевальные машины и вычислительные механизмы, коллекцию календарных и доплатных штемпелей, сургучницы, страховые печати и др.

«Почтовая связь – прогрессивное изобретение человечества, и возникла она в глубокой древности. Почта нужна всем – и государству, и каждому из нас. Она сокращает любые расстояния, сближает отдельных людей и целые народы, помогает решать государственные и личные вопросы», – отмечают представители «Белпочты».

Вход в музей бесплатный. Экспозиция работает с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Посещения осуществляются по предварительной записи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Историко-информационный центр почтовой связи РУП «Белпочта» находится в Минске на улице Вокзальная, 22.
 
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