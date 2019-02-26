«Белпочта» приглашает посетить музей почтовой связи

В настоящее время в музее насчитывается около 6000 экспонатов. В экспозиции отражены различные этапы эволюции средств связи и методов обработки информации. Особое место отведено появлению почтовой связи.

Экспозиция музея рассказывает об истории становления белорусской почтовой службы и содержит уникальные старинные экспонаты. Это фотографии, письма, марки, открытки, фирменная одежда и другие атрибуты, дошедшие к нам через многие годы. Кроме того, в историко-информационном центре почтовой связи можно увидеть первые почтовые штемпелевальные машины и вычислительные механизмы, коллекцию календарных и доплатных штемпелей, сургучницы, страховые печати и др.

«Почтовая связь – прогрессивное изобретение человечества, и возникла она в глубокой древности. Почта нужна всем – и государству, и каждому из нас. Она сокращает любые расстояния, сближает отдельных людей и целые народы, помогает решать государственные и личные вопросы», – отмечают представители «Белпочты».

Вход в музей бесплатный. Экспозиция работает с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Посещения осуществляются по предварительной записи.