В Беларуси выросла фактическая безработица: трудовые книжки не могут пристроить больше 245 тысяч человек



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кто чаще всего оказывается в числе безработных?

В обследовании домохозяйств по занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. То есть безработным считается тот, кто считает себя безработным, при этом активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки. В Беларуси численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.Уровень фактической безработицы в октябре-декабре прошлого года составил 4,8% от численности рабочей силы, а в июле-сентябре — 4,7%. В целом за весь прошлый год этот показатель также составил 4,8% (244,9 тысячи человек), а за 2017-й — 5,6% (293,4 тысячи).При этом официальная зарегистрированная безработица по данным Минтруда и соцзащиты заметно ниже фактической. На начало этого года в стране было 12,5 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных. Это почти в 20 раз меньше, чем число фактически безработных.По статистике, большинство безработных искали работу самостоятельно через объявления в Сети и газетах, а также через друзей, родственников и знакомых. В службу занятости за помощью в поиске работы обращались 14,5% безработных.Среди безработных женщины составили 36,8%. Средний возраст безработных — 38,3 года.По данным выборочного обследования домохозяйств, больше всего безработных приходится на возрастные группы 20−24 лет, 25−29 лет и 30−34 лет — 16,1%, 12,6% и 12,5% соответственно.Больше всего среди безработных тех, кто получил профессионально-техническое образование (33,1% от общего числа нетрудоустроенных). Для сравнения: тех, кто получил высшее образование, среди безработных 18,5%.В 2018 году в экономике страны было занято 4 миллиона 335,5 тысячи человек в среднем за месяц, а годом ранее — на 18,1 тысячи больше.