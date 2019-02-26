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Третий претендент на «Евровидение» отказался представлять Украину

27.02.2019 16:49 — Разное | UDF  
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Фото: @kazka.band
Группа Kazka, занявшая третье место на этапе национального отбора на «Евровидение-2019», отказалась представлять Украину на конкурсе. Об этом музыканты сообщили в своем Instagram.

«Мы хотим представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. За этим мы шли на национальный отбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей, а не сеять раздор, поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение"», — написали артисты.

25 февраля певица Maruv, победившая на этапе национального отбора, отказалась ехать на конкурс из-за разногласий, возникших при подписании договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже приняла решение не выступать за Украину.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

 
 
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Группа Kazka, занявшая третье место на этапе национального отбора на «Евровидение-2019», отказалась представлять Украину на конкурсе.
 
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