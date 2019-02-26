Третий претендент на «Евровидение» отказался представлять Украину



Фото: @kazka.band

Instagram

написали артисты.25 февраля певица Maruv, победившая на этапе национального отбора, отказалась ехать на конкурс из-за разногласий, возникших при подписании договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.Группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже приняла решение не выступать за Украину.«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.