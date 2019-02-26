Минск просит у Москвы новый кредит в 600 млн долларов

Беларусь обратилась к России за кредитом на 600 млн долларов для рефинансирования долга, решение о выделении кредита РФ пока не принято.

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято», - сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По его словам, есть договоренности о «о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году», объем этих платежей и составляет 600 млн рублей, передает БелТА.

Белорусской стороне известно, что средства на этот кредит были заложены в бюджет на 2019 год. Уже подготовлен проект решения, нужно «принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», заключил министр.