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Минск просит у Москвы новый кредит в 600 млн долларов
Беларусь обратилась к России за кредитом на 600 млн долларов для рефинансирования долга, решение о выделении кредита РФ пока не принято.
«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято», - сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
По его словам, есть договоренности о «о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году», объем этих платежей и составляет 600 млн рублей,
Белорусской стороне известно, что средства на этот кредит были заложены в бюджет на 2019 год. Уже подготовлен проект решения, нужно «принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», заключил министр.
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Беларусь обратилась к России за кредитом на 600 млн долларов для рефинансирования долга, решение о выделении кредита РФ пока не принято.
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