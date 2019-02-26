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Под Минском пассажир легковушки Skoda погиб при столкновении с фурой
Новости Беларуси. Пассажир легкового автомобиля погиб в столкновении с фурой около Минска.
Как
Произошло столкновение легковушки Skoda и большегруза.
Сотрудники МЧС деблокировали пассажира легкового автомобиля. Медики констатировали смерть мужчины.
Устанавливаются обстоятельства аварии.
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Новости Беларуси. Пассажир легкового автомобиля погиб в столкновении с фурой около Минска. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, авария произошла днем 27 февраля...
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