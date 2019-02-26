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Под Минском пассажир легковушки Skoda погиб при столкновении с фурой

27.02.2019 18:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пассажир легкового автомобиля погиб в столкновении с фурой около Минска. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, авария произошла днем 27 февраля на трассе М6 МинскГродно.  

Произошло столкновение легковушки Skoda и большегруза.  

Сотрудники МЧС деблокировали пассажира легкового автомобиля. Медики констатировали смерть мужчины.  

Устанавливаются обстоятельства аварии.  

В середине февраля в Минске из-за столкновения с Volvo перевернулся Hyundai (читать далее).  
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пассажир легкового автомобиля погиб в столкновении с фурой около Минска.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, авария произошла днем 27 февраля...
 
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