ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

27.02.2019 17:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В канун Дня милиции руководство ГУВД провело ежегодную встречу с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу, который увековечивает память о тех, кто стал примером мужества, стойкости и самопожертвования.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

27 февраля минутой молчания героев почтили и во Всехвятском храме. Здесь же, в крипте, состоялась поминальная служба.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

Светлана Рябоконь:
У меня сын погиб на Немиге 30 мая 1999 года, спасая детей в переходе. И вот с того момента я не осталась одна со своим горем. Обо мне помнят, помнят о моем сыне.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
За всю историю минской милиции, к сожалению, погибли 26 сотрудников милиции. На встрече сегодня присутствуют 18 семей.

Такие мероприятия очень важны для нас, так как не только важно поддерживать действующих сотрудников милиции, но и тех членов семей, которые потеряли своих близких и родственников, которые защищали своей честью и мундиром жизнь наших граждан.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В канун Дня милиции руководство ГУВД провело ежегодную встречу с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск просит у Москвы новый кредит в 600 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика