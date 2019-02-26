«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

Новости Беларуси. В канун Дня милиции руководство ГУВД провело ежегодную встречу с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу, который увековечивает память о тех, кто стал примером мужества, стойкости и самопожертвования.









27 февраля минутой молчания героев почтили и во Всехвятском храме. Здесь же, в крипте, состоялась поминальная служба.









Светлана Рябоконь:

У меня сын погиб на Немиге 30 мая 1999 года, спасая детей в переходе. И вот с того момента я не осталась одна со своим горем. Обо мне помнят, помнят о моем сыне.





Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

За всю историю минской милиции, к сожалению, погибли 26 сотрудников милиции. На встрече сегодня присутствуют 18 семей.

Такие мероприятия очень важны для нас, так как не только важно поддерживать действующих сотрудников милиции, но и тех членов семей, которые потеряли своих близких и родственников, которые защищали своей честью и мундиром жизнь наших граждан.







