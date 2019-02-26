В двух деревнях Гродненского района объявлен карантин из-за бешенства

Как стало известно, к специалистам ветеринарной службы обратились жители населенных пунктов Дубница и Василевичи. В обоих случаях в деревню забежала лиса, сцепилась с собаками, которые ее загрызли, пишет БЕЛТА .

Как сообщила ветврач-эпизоотолог Гродненской районной ветеринарной станции Ольга ТРОФИМОВА, погибшие животные страдали бешенством. Это подтвердили проведенные анализы. Теперь на протяжении двух месяцев в деревнях будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

Отметим, что это первые случаи бешенства в Гродненском районе в 2019 году. Годом ранее в районе было зафиксировано сразу 13 подобных инцидентов.