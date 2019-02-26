В Мстиславле выбрали лучшие многодетные семьи Могилёвской области

В Мстиславле прошёл отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». В нём приняли участие 8 семей из Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Кричевского, Мстиславского, Славгородского, Хотимского и Чериковского районов.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 6 марта 2019 года.