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В Мстиславле выбрали лучшие многодетные семьи Могилёвской области

27.02.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В Мстиславле прошёл отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». В нём приняли участие 8 семей из Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Кричевского, Мстиславского, Славгородского, Хотимского и Чериковского районов.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 6 марта 2019 года.

 

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В Мстиславле прошёл отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019». В нём приняли участие 8 семей из...
 
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