Тренера Хизри Аджиева наградили медалью «За заслуги»

Накануне Дня защитников Отечества директор Горецкой ДЮСШ Владимир Королев поблагодарил всех работников-мужчин за слаженную работу и наградил тренера Хизри Аджиева медалью «За заслуги» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».





Хизри Аджиева любят воспитанники и уважают коллеги. Недавно, вместе со своим бывшим воспитанником Ярославом Можугиным, он принял активное участие в проведении традиционного республиканского турнира по вольной борьбе, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Председатель первичной профсоюзной организации

Горецкой ДЮСШ Наталья Синякова