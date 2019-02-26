|
Тренера Хизри Аджиева наградили медалью «За заслуги»
27.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Накануне Дня защитников Отечества директор Горецкой ДЮСШ Владимир Королев поблагодарил всех работников-мужчин за слаженную работу и наградил тренера Хизри Аджиева медалью «За заслуги» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».
Хизри Аджиева любят воспитанники и уважают коллеги. Недавно, вместе со своим бывшим воспитанником Ярославом Можугиным, он принял активное участие в проведении традиционного республиканского турнира по вольной борьбе, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Председатель первичной профсоюзной организации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Дня защитников Отечества директор Горецкой ДЮСШ Владимир Королев поблагодарил всех работников-мужчин за слаженную работу и наградил тренера Хизри...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)