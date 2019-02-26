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Тренера Хизри Аджиева наградили медалью «За заслуги»

27.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Накануне Дня защитников Отечества директор Горецкой ДЮСШ Владимир Королев поблагодарил всех работников-мужчин за слаженную  работу и наградил тренера Хизри Аджиева медалью «За заслуги» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

 

Тренера Хизри Аджиева наградили медалью «За заслуги»
Хизри Магомедович получил награду за  многолетний труд и личный вклад в патриотическое воспитание учащихся.

Хизри Аджиева любят воспитанники и уважают коллеги. Недавно, вместе со своим бывшим воспитанником Ярославом Можугиным, он принял активное участие в проведении традиционного республиканского турнира по вольной борьбе, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

 

Председатель первичной профсоюзной организации
Горецкой ДЮСШ Наталья Синякова


 
 
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  Накануне Дня защитников Отечества директор Горецкой ДЮСШ Владимир Королев поблагодарил всех работников-мужчин за слаженную  работу и наградил тренера Хизри...
 
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