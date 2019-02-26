В детские сады Слуцка с сахарного завода привозят землю с характерным запахом. Комментарий исполкома





Детский сад №9. Фото прислано читателем

К администрации SlutskGorod вчера обратилась случчанка Ольга, которая обратила внимание, что в детские сады и школы города с сахарного завода привозят «вонючую землю».

— Она воняет так, что глаза вылазят. Начинается сезон прогулок детей на свежем воздухе. И эта земля так вонять будет каждый раз после дождя. Просто реально жесть, — написала случчанка. — В санстанции сказали, что такое распоряжение поступило на все сады и школы, мол, это совсем не вредно для здоровья.

В частности, она сообщила, что две кучи такой земли привезли в 9-й детский сад, и прислала фото.

А сегодня позвонил мужчина, который также пожелал остаться анонимным, и рассказал, что несколько куч «бурачной земли» привезли на территорию 13-го садика (его часто называют «голова»). Он тоже был возмущён решением свозить землю с резким запахом в детские сады, и попросил разобраться в ситуации.





Детский сад №13. Фото: Владислав Слуцкий Детский сад №13. Фото: Владислав Слуцкий

Начальник управления образования Слуцкого райисполкома Андрей Неделько заверил, что всё делается с целью благоустройства территорий.

— Мы свезли эту плодородную землю, чтобы благоустроить территорию садов: выровнять газоны и сделать хорошие лужайки, рассадить цветы в клумбы и навести порядок, — сказал Андрей Неделько. — Для этого заключили договор с нашим сахарным заводом, потому что плодородную землю в Беларуси обычно используют по назначению и не продают.

Если запах кому-то сильно мешает и будут поступать жалобы, конечно, мы эту практику прекратим. Но я уверен, что временные неудобства с лихвой окупятся, и эта красота долго будет радовать глаз детей и родителей.

Получить оперативный комментарий в Слуцком зональном центре гигины и эпидемиологии сайту SlutskGorod не удалось.





«Бурачная земля» — отходы мойки сахарной свеклы, когда на начальном этапе производства поступившее сырьё вымывается под большим напором воды. Ботва свеклы со временем начинает перегнивать и даёт характерный запах.



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