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В детские сады Слуцка с сахарного завода привозят землю с характерным запахом. Комментарий исполкома
27.02.2019 — Разное | Слуцк Город
К администрации SlutskGorod вчера обратилась случчанка Ольга, которая обратила внимание, что в детские сады и школы города с сахарного завода привозят «вонючую землю».
— Она воняет так, что глаза вылазят. Начинается сезон прогулок детей на свежем воздухе. И эта земля так вонять будет каждый раз после дождя. Просто реально жесть, — написала случчанка. — В санстанции сказали, что такое распоряжение поступило на все сады и школы, мол, это совсем не вредно для здоровья.
В частности, она сообщила, что две кучи такой земли привезли в 9-й детский сад, и прислала фото.
А сегодня позвонил мужчина, который также пожелал остаться анонимным, и рассказал, что несколько куч «бурачной земли» привезли на территорию 13-го садика (его часто называют «голова»). Он тоже был возмущён решением свозить землю с резким запахом в детские сады, и попросил разобраться в ситуации.
Начальник управления образования Слуцкого райисполкома Андрей Неделько заверил, что всё делается с целью благоустройства территорий.
— Мы свезли эту плодородную землю, чтобы благоустроить территорию садов: выровнять газоны и сделать хорошие лужайки, рассадить цветы в клумбы и навести порядок, — сказал Андрей Неделько. — Для этого заключили договор с нашим сахарным заводом, потому что плодородную землю в Беларуси обычно используют по назначению и не продают.
Получить оперативный комментарий в Слуцком зональном центре гигины и эпидемиологии сайту SlutskGorod не удалось.
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В детские сады Слуцка с сахарного завода привозят землю с характерным запахом. Комментарий исполкома
К администрации SlutskGorod вчера обратилась случчанка Ольга, которая обратила внимание, что в детские сады и школы города с сахарного завода привозят «вонючую землю».
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