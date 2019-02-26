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Слуцкий Центр детского творчества признан лауреатом областного конкурса и награжден почетным дипломом
27.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Государственное учреждение образования «Слуцкий Центр детского творчества» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей и молодежи» признано лауреатом областного конкурса и награждено почетным дипломом.
Поздравляем коллектив Слуцкого Центра детского творчества и желаем дальнейших побед!
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Слуцкий Центр детского творчества признан лауреатом областного конкурса и награжден почетным дипломом
Государственное учреждение образования «Слуцкий Центр детского творчества» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей и молодежи»...
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