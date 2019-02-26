ОффТОП: кунг-фу минских «жэсовцев» (ВИДЕО)

23 февраля в одном из микрорайонов Минска на видео попала весьма необычная разборка.

Судя по декорациям, бой развернулся во дворах малоэтажных домиков из красного кирпича, которые бросаются в глаза на выезде из города. Сегодня утром в честь мужского праздника два работника ЖЭУ схлестнулись в ожесточенной схватке на глазах у всего квартала и показали, на что способны. Конечно же, этот бой попал на видео.

Однако спустя несколько дней выяснилось, что дерущиеся относятся к другой обслуживающей организации. Как пояснили в ЖКХ, рабочим по комплексной уборке и содержанию домовладений государственного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок №1 Первомайского района Минска» выдается спецодежда синего цвета с серой полосой, а также жилеты лимонного цвета. Участники же сюжета одеты в форму другого цвета.