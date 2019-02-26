2018-й год стал для белорусского спорта самым медальным в истории

В Минске состоялась итоговая коллегия спортивного ведомств. Как сообщил министр спорта и туризма Беларуси Сергей КОВАЛЬЧУК, 2018-й год стал самым успешных в суверенной истории нашей страны. Наши спортсмены привезли со всевозможных международных стартов 680 медалей (227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых), в том числе 253 награды в олимпийских видах.

Три из названных медалей были завоеваны на главном зимнем старте четырехлетия – Олимпийских играх в Пхенчхане. «Золото» завоевали Анна Гуськова в лыжной акробатике фристайла и женская эстафетная биатлонная четвертка в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой. На счету Домрачевой и личное «серебро» Игр.

Кроме того, 12 наград были завоеваны белорусами на Паралимпийских играх. Лучше других белорусских представителей на соревнованиях выступила Светлана Сахоненко, которая стала троекратной чемпионкой Паралимпиады в лыжных гонках. Кроме того, она выиграла «бронзу» в спринте в биатлоне. Четыре награды также на счету белоруса Юрия Голуба. «Золото» и «серебро» – в биатлоне, серебряная и бронзовая медали – в лыжных гонках.

Что касается летних видов спорта, то на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах белорусы завоевали пять наград (одна золотая и четыре бронзовые). Помимо этого, 14 раз белорусские спортсмены входили в восьмерку сильнейших на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах. На континентальных чемпионатах завоевано 20 медалей (2 золотые, 8 серебряных, 10 бронзовых).

Отметим, что за 2018-й год установлен 51 рекорд Беларуси.