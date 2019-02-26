Герасимов взял четыре гейма на своей подаче в матче против 11-й ракетки мира Циципаса

Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил греку Стефаносу Циципасу во втором раунде турнира в Дубае (призовой фонд 2,88 млн долларов) — 3:6, 1:6.



Егор Герасимов. Фото с сайта tennis.by

Во втором гейме стартовой партии Егор Герасимов (155 ATP) отыграл три брейк-поинта, чем показал, что настроен бороться. Впрочем, следующую возможность повести в счете с брейком Стефанос Циципас (11 ATP) не упустил, а она появилась в четвертом гейме. Вскоре Циципас поставил точку в сете в ситуации с тройным геймболом. Герасимов в этой части матча отметился тем, что в шестом гейме взял свою подачу «под ноль».

Вторая партия началась с брейка для Циципаса. В пятом гейме этого игрового отрезка грек реализовал тройной брейк-поинт, затем чисто отпадовал и добился успеха на первом матчболе.

Счет в поединке — 6:3, 6:1 в пользу Циципаса. Отметим, что в ноябре 2016 года на турнире в итальянском городе Андрия Герасимов был сильнее Циципаса — 4:6, 6:3, 7:5.

Статистика матча Герасимов — Циципас Попадание первой подачи: 65% — 73%

Выигрыш первой подачи: 62% — 87%

Выигрыш второй подачи: 36% — 64%

Эйсы: 5 — 4

Двойные ошибки: 1 — 3

До встречи со Стефаносом Циципасом Егор Герасимов одержал три победы на турнире в Дубае: сначала в квалификации — над представителем Казахстана Александром Недовесовым (191 ATP) и чехом Иржи Веселым (96 ATP), а затем в основой сетке турнира — над первой ракеткой Нидерландов Робином Хаасе (62 ATP).