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Герасимов взял четыре гейма на своей подаче в матче против 11-й ракетки мира Циципаса

27.02.2019 18:28 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил греку Стефаносу Циципасу во втором раунде турнира в Дубае (призовой фонд 2,88 млн долларов) — 3:6, 1:6.


Егор Герасимов. Фото с сайта tennis.by

Во втором гейме стартовой партии Егор Герасимов (155 ATP) отыграл три брейк-поинта, чем показал, что настроен бороться. Впрочем, следующую возможность повести в счете с брейком Стефанос Циципас (11 ATP) не упустил, а она появилась в четвертом гейме. Вскоре Циципас поставил точку в сете в ситуации с тройным геймболом. Герасимов в этой части матча отметился тем, что в шестом гейме взял свою подачу «под ноль».

Вторая партия началась с брейка для Циципаса. В пятом гейме этого игрового отрезка грек реализовал тройной брейк-поинт, затем чисто отпадовал и добился успеха на первом матчболе.

Счет в поединке — 6:3, 6:1 в пользу Циципаса. Отметим, что в ноябре 2016 года на турнире в итальянском городе Андрия Герасимов был сильнее Циципаса — 4:6, 6:3, 7:5.

Статистика матча Герасимов — Циципас

Попадание первой подачи: 65% — 73%
Выигрыш первой подачи: 62% — 87%
Выигрыш второй подачи: 36% — 64%
Эйсы: 5 — 4
Двойные ошибки: 1 — 3

До встречи со Стефаносом Циципасом Егор Герасимов одержал три победы на турнире в Дубае: сначала в квалификации — над представителем Казахстана Александром Недовесовым (191 ATP) и чехом Иржи Веселым (96 ATP), а затем в основой сетке турнира — над первой ракеткой Нидерландов Робином Хаасе (62 ATP).

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил греку Стефаносу Циципасу во втором раунде турнира в Дубае (призовой фонд 2,88 млн долларов) - 3:6, 1:6.
 
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