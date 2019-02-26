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В Беларуси установлен новый порядок работы системы, контролирующей обороты в игорном бизнесе
27.02.2019 18:40 — Разное | Ежедневник
В Беларуси установлен новый порядок функционирования специальной компьютерной кассовой системы (СККС), обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Соответствующее постановление № 123 принято 26 февраля 2019 года.
Документом утверждено положение, в котором определены задачи и функции СККС, особенности функционирования СККС и мониторингового центра в сфере игорного бизнеса по ее обслуживанию, пишет
Среди основных задач СККС можно выделить следующие:
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
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В Беларуси установлен новый порядок функционирования специальной компьютерной кассовой системы (СККС), обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного...
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