В Беларуси установлен новый порядок работы системы, контролирующей обороты в игорном бизнесе





В Беларуси установлен новый порядок функционирования специальной компьютерной кассовой системы (СККС), обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Соответствующее постановление № 123 принято 26 февраля 2019 года.

Документом утверждено положение, в котором определены задачи и функции СККС, особенности функционирования СККС и мониторингового центра в сфере игорного бизнеса по ее обслуживанию, пишет БелТА.

Среди основных задач СККС можно выделить следующие:

создание и обеспечение функционирования единой системы сбора информации об операциях, совершаемых организаторами азартных игр;

обеспечение реализации функций госконтроля за деятельностью в сфере игорного бизнеса посредством оперативного получения уполномоченными госорганами полной и достоверной информации о работе игорных заведений, виртуальных игорных заведений (в том числе об участниках азартных игр, получивших денежные средства, электронные деньги, иное имущество от организаторов азартных игр, с использованием СККС);

обеспечение постановки на учет в СККС игрового автомата, кассы букмекерской конторы, кассы тотализатора, игрового стола, ведение такого учета, снятие с учета в СККС объектов учета и др.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.