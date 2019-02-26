«Дело медиков». Уникального врача отправили в колонию, хотя прокурор не просил

Суд Фрунзенского района Минска признал белорусского эндоскописта Андрея Савченко виновным по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки). Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и администартивно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.





TUT.BY сообщил информированный источник. Медика задержали прямо в зале суда. Об этомсообщил информированный источник.





При этом, по данным издания, прокурор не просил лишать известного специалиста свободы. Гособвинение запросило для него наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы без конфискации имущества. То есть суд вынес более строгий приговор, чем требовал прокурор.





Следствие вменяло эндоскописту взятку в три тысячи белорусских рублей. Обвиняемый этот факт признал, раскаялся и возместил ущерб.





В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии коллеги эндоскописта не скрывают шока в связи с приговором.









— Проработав с человеком долгие годы, конечно, мы переживаем, — говорят там. — Он лучший специалист в республике по некоторым вопросам. И мы надеялись на ограничение свободы, а не лишение. На 5 февраля у него была запланирована работа (суд прошел 4 февраля).





Напомним, что медика задержали в начале июля 2018 года, его коллеги тогда в беседе с TUT.BY говорили:





— Где наш Андрей Васильевич? Это единственный специалист в своем роде, больше 30 лет проработал в больнице. У нас только один вопрос: «Почему?»





В августе эндоскопист вернулся в клинику, но уже не заведующим отделением, а просто врачом. О нем, как о специалисте, хорошо отзываются не только коллеги, но и пациенты. Приговор суда многих шокировал.





Приговор не вступил в законную силу, в марте пройдет рассмотрение апелляционной жалобы.