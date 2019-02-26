Аналитик: Россия переходит в активную фазу борьбы за смещение Порошенко от власти и недопущению его победы на выборах

replyua.net , об этом в своем блоге пишет блогер, политический аналитик Павел Нусс. Как передает, об этом в своем блоге пишет блогер, политический аналитик Павел Нусс.





Он отмечает, что кроме голословных и совершенно беспочвенных заявлений политиков, на обсуждение широкой общественности был сделан вброс «информации» от журналистов о, якобы, «расследованиях коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко». Этим сообщением молниеносно воспользовалась пророссийская оппозиция в лице Тимошенко, и сделала ряд громких заявлений о необходимости объявить импичмент Порошенко.









По словам аналитика, самое интересное, что никого не волнует, что это не расследование журналистов, а слив в СМИ материалов 6 уголовных производств, расследует которые НАБУ и Главная военная прокуратура, прокуратура Киева с 2015 года. То есть, речь идет о преступлениях, которые уже выявлены начиная с 2015 года и по которым проходит досудебное следствие. Павел Нусс уверен, что откровенная политическая и информационная атака на президента Порошенко свидетельствует о переходе России в активную фазу борьбы за смещение Порошенко от власти и недопущению его победы на выборах, как крайне неугодного, бескомпромиссного и нетерпимого к политике Кремля политического лидера Украины.