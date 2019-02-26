"Если государство не защищает граждан, то кому оно нужно?" Как Мингорисполком жонглирует понятиями

Напомним вкратце историю минчанина Руслана Гулько, который по собственной глупости лишился квартиры . В алкогольном опьянении 69-летний пенсионер в 2014 году бесплатно подарил однокомнатную квартиру Артуру Домбровскому, нотариус Минского городского нотариального округа Екатерина Костенко без всяких вопросов заверила договор дарения.









Все попытки Руслана Гулько вернуть квартиру игнорируются органами государственной власти.





После дарения квартиры Руслана Гулько переселили в частный сектор в Минске в дом Николая Куропаткина.

Однако решением суда Советского района Минска 16 февраля 2018 года с Русланом Гулько расторгнут договор найма дома с Николаем Куропаткиным: 69-летний пенсионер остался без определенного места жительства, в простонародье – бомжом.





А квартира самого пенсионера уже продана.





Вначале администрация Советского района Минска отказала в предоставлении социального жилья Руслану Гулько, затем – Минский горисполком. Сейчас пенсионер получил второй ответ из Мингорисполкома, в котором указывается, что “содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей”.

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- Минский горисполком подменяет понятия. Всем известно, что дети должны содержать престарелых родителей. Но проблема-то заключается в другом: Руслана Гулько обманом лишили квартиры. Пенсионер, полжизни отработавший на государственном предприятии «Агат», превратился в бомжа.





При этом государственные органы не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Не факт, что Руслан Гулько является первой и единственной жертвой людей, провернувших «пьяную спецоперацию».





Значит, пенсионеров можно поить и забирать у них квартиры? Действия, а вернее – бездействие государственных органов именно об этом и говорит. Если государство не защищает собственных граждан, то зачем такое государство? – задается риторическим вопросом правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.