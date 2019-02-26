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Изменения в марте. Какие перемены ожидают нас в начале весны?

27.02.2019 19:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Изменения в марте. Какие перемены ожидают нас в начале весны?
Фото из открытых источников

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ЖКУ?

С 1 марта белорусы будут по-новому платить за некоторые коммунальные услуги. Важный момент – субсидируемый тариф при расчете платы за ЖКУ применяется в отношении жилых помещений, в которых есть зарегистрированные по месту жительства граждане, и не зависит от того, состоят ли они в близком родстве с собственником или нанимателем жилья.

В частности, с начала месяца за техобслуживание белорусам будут начислять суммы по льготному тарифу (0,1187 руб. за 1 м²) на всю площадь жилья, если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек. Если никто не прописан, то по полному тарифу (в Минске – 0,1216 руб. за 1 м², в регионах – 0,1274 руб.).

Изменения в марте. Какие перемены ожидают нас в начале весны? Белорусские «тунеядцы» получат «полные» жировки не в феврале, а в марте

Сейчас по полному тарифу за техобслуживание нужно платить, если площадь квартиры больше предусмотренных норм площади для собственника и его семьи. А именно: 20 м² на каждого зарегистрированного в квартире человека плюс 10 м² на семью. То есть если в квартире площадью 80 м² проживает семья из троих человек, то 70 «квадратов» оплачиваются по льготному тарифу, а лишние 10 – по полному.

Перестанут зависеть от норм потребления и тарифы на воду – с марта любой объем воды, потребленный гражданами, будет оплачиваться по субсидируемым тарифам. Однако важное условие в данном случае – регистрация по месту жительства или пребывания (по выбору самих граждан) и наличие приборов индивидуального учета расхода воды. Субсидируемый тариф на водоснабжение – 0,8338 руб. за 1 м³, водоотведение – 0,6383 руб. за 1 м³. Сейчас действуют лимиты в 140 л воды в сутки на одного человека, за этот объем белорусы платят по льготному тарифу, за превышение – по полному.

В случае регистрации по месту жительства гражданина тариф на электроэнергию с марта следующий: 0,1484 руб. за 1 кВт⋅ч – в домах с электроплитами; 0,1746 руб. за 1 кВт⋅ч – с газовыми. Дифференцированный тариф по времени суток сохраняется.

СЕЗОННОЕ ВРЕМЯ

В ночь с 30 на 31 марта около 70 стран мира, в том числе соседние Украина, Польша, Литва и Латвия, перейдут на летнее время. С этого дня в Беларуси будет одинаковое время с Литвой, Латвией и Украиной. Разница во времени с Польшей составит один час, а не два, как сейчас. К примеру, 31 марта, когда в Беларуси будет 9 часов утра, в Польше – 8.00.

Изменения в марте. Какие перемены ожидают нас в начале весны? С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет

Это нужно учитывать при планировании поездок за рубеж. Корректируется график международных маршрутов. В Беларуси и России переход на сезонное время отменили несколько лет назад, сейчас в Минске и Москве одинаковое время.

ЧТО ЕЩЕ?

Граждане, которым необходимо подать налоговую декларацию о доходах за 2018 год, должны сделать это до 31 марта включительно. В предыдущие годы – до 1 марта.

С начала весны перестанут штрафовать за отсутствие зимних шин на автомобилях. При этом сотрудники ГАИ рекомендуют не спешить «переобуваться», так как в марте погода крайне неустойчивая.

Любителям рыбалки стоит учесть, что в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебской области) с 1 марта введен запрет на лов щуки. Продлится он до 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля.

С начала месяца в стране традиционно подорожают сигареты. На этот раз увеличение цены – от 2 до 20 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в оплате услуг ЖКХ, очередное подорожание сигарет и переход наших соседей на летнее время. В традиционной рубрике «АиФ» разобрался, каких перемен стоит...
 
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