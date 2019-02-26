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Под Минском пьяный бесправник врезался на Skoda в фуру, погиб пассажир

27.02.2019 19:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Минском пьяный бесправник врезался на Skoda в фуру, погиб пассажир
Фото: / Onliner.by

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 февраля около 15.40. 27-летний водитель легкового автомобиля Skoda двигался по трассе М6 МинскГродно.

Под Минском пьяный бесправник врезался на Skoda в фуру, погиб пассажир Минчанин обвиняется в ДТП, в котором погибли его отец и бабушка

На 11-м км автодороги водитель легковушки на большой скорости врезался в полуприцеп с тягачом, которые стояли на правой обочине. В результате ДТП погиб 28-летний пассажир Skoda, который ехал на переднем сиденье. Водитель легковой машины получил телесные повреждения. Чтобы вытащить тело погибшего из покореженного автомобиля понадобилась помощь сотрудников МЧС.

По предварительной информации ГАИ, в момент аварии водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии. Примечательно, что ранее его уже задерживали нетрезвым за рулем, а также привлекали к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Кроме того, водительского удостоверения молодой человек никогда не получал.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сотрудники ГАИ просят очевидцев аварии обратиться в правоохранительные органы и помочь следствию восстановить картину произошедшего.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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